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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3454345534563457>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 122
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:54

  hume написав:
  airmax78 написав:Я чего про Борщагу вспомнил. Недавно ездил туда - охренел от масштабов. Это целый отдельный город рядом с Киевом, выросший за последние 10 лет.

Вы сейчас про олдскул (борщага отрадное), или новую школу заокружных борщаг?

Конечно про то что за окружной. Необъятные поля домов. Все заселено. И значительный процент живущих там мечтают переселиться в Киев. И как только появляются деньги - переселяются.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:55

  барабашов написав: Обозначьте край падения цен на условную сталинку или новострой на правом берегу не в пяти км от Крещатика и не в промзоне. Дамбаз перебьем вниз по цене?


"Дамбаз" это там где Лабаз?

У падения нет края - "Нищета, это единственная пропасть, в которую можно падать вечно". Потому пытаться найти тот самый край глупо - те, из нас, кто его дождуться не будут игроками рынка к тому моменту.

В предыдущем комментарии я выдвигал теорию о справедливой цене на КРЖН - можно привязаться к облцентру, в котором сейчас есть баланс спроса/предложения привязанный к реальным доходам и потребностям населения. Вот только какой из облцентров взять?
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Конечно про то что за окружной. Необъятные поля домов. Все заселено. И значительный процент живущих там мечтают переселиться в Киев. И как только появляются деньги - переселяются.

Самое эпичное это то что вот это поле между Окружной и Вишневым - ЖК София застроил один чувак, Мартынов. Вкус у него так себе, но тем не менее там создан реально автономный мини-город со своей инфраструктурой. Даже школу построил)
Больше всего мне понравился... проспект Мартынова там))) самооценка у чувака неплохая :D
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:12

  airmax78 написав:Я чего про Борщагу вспомнил. Недавно ездил туда - охренел от масштабов. Это целый отдельный город рядом с Киевом, выросший за последние 10 лет.

Ошибаетесь, это не город, это село - с соответствующей инфрастуктурой.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:19

  барабашов написав:
  flyman написав:
  hume написав:
Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х

Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.

А у бункера твоего тогда что - отрицательная стоимость как за камеру пыток?

я купував ПА$260 м2
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:21

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я чего про Борщагу вспомнил. Недавно ездил туда - охренел от масштабов. Это целый отдельный город рядом с Киевом, выросший за последние 10 лет.

Ошибаетесь, это не город, это село - с соответствующей инфрастуктурой.


Так в тому то і справа - народ заселяється - а потім дивиться через дорогу на омріяну Південну Борщагівку чи навіть на Відрадний ...
Сміх сміхом - але народ прописаний-зареєстрований десь на Нивках - щоб дітей в школу возити ... З шикарного будинку - але не в Києві ...
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:21

  Santehnik написав:
  airmax78 написав:Конечно про то что за окружной. Необъятные поля домов. Все заселено. И значительный процент живущих там мечтают переселиться в Киев. И как только появляются деньги - переселяются.

Самое эпичное это то что вот это поле между Окружной и Вишневым - ЖК София застроил один чувак, Мартынов. Вкус у него так себе, но тем не менее там создан реально автономный мини-город со своей инфраструктурой. Даже школу построил)
Больше всего мне понравился... проспект Мартынова там))) самооценка у чувака неплохая :D

На сколько там тысяч населения школа?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:26

  Zebra написав:Амерека печатает доллары, думаю все таки будет порция экспорта долларовой инфляции. В таком случае рынку недвиги как минимум ничего не угрожает в номинальном выражении.

Придерживаюсь того же мнения.
Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза.
Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5.
И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет.
Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора"
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Ошибаетесь, это не город, это село - с соответствующей инфрастуктурой.

Там не так плохо как может показаться.
Вообще Софиевская Борщаговка - село, которое по факту состоит из трех частей:
ЖК София и соседние жк между Вишневым и Киевом - типично-многоэтажная городская застройка с автономной инфраструктурой на уровне небольшого города, которая практически бесшовно продолжает Вишневое. Там есть лишь небольшой пустырь который по плану превратится в 4 полосный проспект до Киева. Кроме того, там есть централизованная канализация и вода. Выездов в Киев там два, они упираются в окружную + планируется еще один. Там относительно близко и проехать чуть легче чем из других мест.
Огромный частный сектор - реальное село, которое к тому же огромное по своим размерам и из одной части села в другую особо не попасть.
К примеру что бы попасть из ЖК Софии в прокуратуру Киево-Свтяошинского района, нужно пройти пешком 5 км или 2 км и двумя маршрутками проехаться.
Застроенные поля между частным сектором и Святопетровским. Вот в тех застроенных полях всё плохо - вода со скважин, нет нормальных канализаций, инфраструктура слабенькая, школы нет, дорога всего двухполосная. Вот там очень грустно.

Главная проблема Софии там не в инфраструктуре, а в том что это технически Киево-Святошинский район, с фактически центром в Боярке и Киеве одновременно и за одними вещами люди ездят в Боярку, за другими в Киев, за третьими где-то там в селе по местности.
Это дефолтная проблема для любых пригородов, которая усугублена тем что из Софии до Вишневого ближе, чем до центра села.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:33

  J_P написав:
  Zebra написав:Амерека печатает доллары, думаю все таки будет порция экспорта долларовой инфляции. В таком случае рынку недвиги как минимум ничего не угрожает в номинальном выражении.

Придерживаюсь того же мнения.
Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза.
Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5.
И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет.
Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора"

Каким боком цены на киевские хрущи к экономике США? Инфляция в США, и инфляция в Украине - это два разных индекса.
BIGor
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