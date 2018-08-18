Там проблема школы не в тыясчах на население, а в тысячах на месяц обучения.
Мест там в достатке, бо не все готовы платить по 6к в месяц за обучение ребенка.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Там проблема школы не в тыясчах на население, а в тысячах на месяц обучения.
Мест там в достатке, бо не все готовы платить по 6к в месяц за обучение ребенка.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:37
ну это просто гон уже.
давайте соревноваться в абсурде.
Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет? Не розирве? 3800$ за всю квартиру. Уже достаточно низкая цена? Можно брать будет?
И это в Киеве, городе с 1500+летней историей! в Столице! ПОЗОРИЩЕ
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