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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3454345534563457

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 122
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:На сколько там тысяч населения школа?

Там проблема школы не в тыясчах на население, а в тысячах на месяц обучения.
Мест там в достатке, бо не все готовы платить по 6к в месяц за обучение ребенка.
https://www.sofiya-city.com.ua/infrastr ... a-i-sadik/
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:37

  flyman написав:
  hume написав:
Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х

Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.


ну это просто гон уже.
давайте соревноваться в абсурде.
Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет? Не розирве? 3800$ за всю квартиру. Уже достаточно низкая цена? Можно брать будет?
И это в Киеве, городе с 1500+летней историей! в Столице! ПОЗОРИЩЕ
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