Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав: Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х
Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.
ну это просто гон уже. давайте соревноваться в абсурде. Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет? Не розирве? 3800$ за всю квартиру. Уже достаточно низкая цена? Можно брать будет? И это в Киеве, городе с 1500+летней историей! в Столице! ПОЗОРИЩЕ
hume написав: Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х
Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.
ну это просто гон уже. давайте соревноваться в абсурде. Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет? Не розирве? 3800$ за всю квартиру. Уже достаточно низкая цена? Можно брать будет? И это в Киеве, городе с 1500+летней историей! в Столице! ПОЗОРИЩЕ
hume написав: Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х
Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.
ну это просто гон уже. давайте соревноваться в абсурде. Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет? Не розирве? 3800$ за всю квартиру. Уже достаточно низкая цена? Можно брать будет? И это в Киеве, городе с 1500+летней историей! в Столице! ПОЗОРИЩЕ
ПОХ, це не Київ Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня, мій дід, напр., Чорнобильску вул., називав 11а просєка
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 кві, 2020 12:59, всього редагувалось 3 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:, ПОХ, це не Київ Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня, мій дід, напр., Чорнобильску вул., називав 11я просєка
Ну - так лівий берег - взагалі інша губернія ... І таки дуже велика помилка ... Зараз центром Києва називають "срібну милю" чи там Політехнічний ... Приєднають до міста праву сторону - щоб нарешті всі Борщагівки були разом - от тоді рух почнеться ...
Продам 1-комнатную квартиру в новом доме в Дарницком районе, улица Соломии Крушельницкой, дом 13. Новый 26 - этажный монолитно-каркасный дом. Квартира на первом этаже. Подойдет как для комфортной жизни, так и для коммерции. Возможен отдельный вход. Площадь 36/16/7 кв.м. За счет перепланировки возможно увеличение жилой комнаты до 21 кв.м. В квартире медная электропроводка, на полу цементно-песчаная стяжка, в санузле гидроизоляция, окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом, установлена сантехника, счетчики, радиаторы, металлическая бронедверь. Жилой комплекс, состоит из 5 домов расположен в обжитом районе с развитой инфраструктурой, рядом школы, детские сады, поликлиники, магазины, торговые центры, супермаркет Метро, строительный гипермаркет Эпицентр, Пирамида. Ближайшая станция метро Харьковская - 10 минут пешком. Быстрое оформление. Цена 41 000 у.е. + 8,5% налоги + нотариус. Без комиссии.
1200 уе/метр без ремонта. Наверное этот район притягивает все деньги мира.
investorkiev написав:Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет?
Біг539 в довоєнній Горлівці в 2011-2013 купляв квартири з понтовим євроремонтом за ціною євроремонта. В межах 15 000 - 20 000 за штуку. В Києві тоді 1к коштувала 55 000 - 60 000 дол. Зараз вона коштує 35 000 дол. Тому, Натаха, заспокойся. Можливо все, що не суперечить законам термодинаміки і причинно-наслідковим явищам.
Враховуючі "якість" керування укро-економікою, ціна 15 000 - 20 000 дол за 1к квартиру може бути досягнута вельми швидко. За рік-два, якщо Зе- та земародьори будуть правити далі.
Можеш почитати про укро-економіку та йопаних "крєпкіх хазяйствєнніков".
investorkiev написав:В первую очередь не справедливо по отношению к тем людям, которые, рискуя всем, решили не рвать на груди вышиванку, а поддержать отечественную экономику кровными доларами в самый сложный период времени.
Натаха, справедливість ти отримаєш у апостола Петра, в райському саду.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 07 кві, 2020 13:16, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців