RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34553456345734583459>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 122
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:На сколько там тысяч населения школа?

Там проблема школы не в тыясчах на население, а в тысячах на месяц обучения.
Мест там в достатке, бо не все готовы платить по 6к в месяц за обучение ребенка.
https://www.sofiya-city.com.ua/infrastr ... a-i-sadik/
Santehnik
 
Повідомлень: 314
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:37

  flyman написав:
  hume написав:
Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х

Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.


ну это просто гон уже.
давайте соревноваться в абсурде.
Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет? Не розирве? 3800$ за всю квартиру. Уже достаточно низкая цена? Можно брать будет?
И это в Киеве, городе с 1500+летней историей! в Столице! ПОЗОРИЩЕ
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2173
З нами з: 06.03.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:39

  Santehnik написав:
  BIGor написав:На сколько там тысяч населения школа?

Там проблема школы не в тыясчах на население, а в тысячах на месяц обучения.
Мест там в достатке, бо не все готовы платить по 6к в месяц за обучение ребенка.
https://www.sofiya-city.com.ua/infrastr ... a-i-sadik/

Мест вообще не густо:
Це унікальний навчальний заклад, побудований за європейськими стандартами. НВК «СОФІЯ» поєднує в собі дошкільний (на 150 місць) та шкільний (на 660учнів) корпуси
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3354
З нами з: 19.09.10
Подякував: 580 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:42

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  hume написав:
Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х

Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.


ну это просто гон уже.
давайте соревноваться в абсурде.
Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет? Не розирве? 3800$ за всю квартиру. Уже достаточно низкая цена? Можно брать будет?
И это в Киеве, городе с 1500+летней историей! в Столице! ПОЗОРИЩЕ


Согласен, но и 1800$ это бред.
iriverix
 
Повідомлень: 168
З нами з: 17.01.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:51

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  hume написав:
Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х

Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.


ну это просто гон уже.
давайте соревноваться в абсурде.
Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет? Не розирве? 3800$ за всю квартиру. Уже достаточно низкая цена? Можно брать будет?
И это в Киеве, городе с 1500+летней историей! в Столице! ПОЗОРИЩЕ

ПОХ, це не Київ
Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня,
мій дід, напр., Чорнобильску вул., називав 11а просєка
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 кві, 2020 12:59, всього редагувалось 3 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18331
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:56

  Zebra написав:Амерека печатает доллары, думаю все таки будет порция экспорта долларовой инфляции. В таком случае рынку недвиги как минимум ничего не угрожает в номинальном выражении.

Так, може навіть подорожчати в доларі, але тоді і булка хліба буде коштувати 10 доларів.
Trast
 
Повідомлень: 327
З нами з: 10.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:57

  flyman написав:,
ПОХ, це не Київ
Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня,
мій дід, напр., Чорнобильску вул., називав 11я просєка


Ну - так лівий берег - взагалі інша губернія ... І таки дуже велика помилка ...
Зараз центром Києва називають "срібну милю" чи там Політехнічний ... Приєднають до міста праву сторону - щоб нарешті всі Борщагівки були разом - от тоді рух почнеться ...
Puente
 
Повідомлень: 2879
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно, может район Крушельницкой - какое-то магическое место?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... GYI5t.html
Продам 1-комнатную квартиру в новом доме в Дарницком районе, улица Соломии Крушельницкой, дом 13. Новый 26 - этажный монолитно-каркасный дом. Квартира на первом этаже. Подойдет как для комфортной жизни, так и для коммерции. Возможен отдельный вход. Площадь 36/16/7 кв.м. За счет перепланировки возможно увеличение жилой комнаты до 21 кв.м. В квартире медная электропроводка, на полу цементно-песчаная стяжка, в санузле гидроизоляция, окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом, установлена сантехника, счетчики, радиаторы, металлическая бронедверь. Жилой комплекс, состоит из 5 домов расположен в обжитом районе с развитой инфраструктурой, рядом школы, детские сады, поликлиники, магазины, торговые центры, супермаркет Метро, строительный гипермаркет Эпицентр, Пирамида. Ближайшая станция метро Харьковская - 10 минут пешком. Быстрое оформление. Цена 41 000 у.е. + 8,5% налоги + нотариус. Без комиссии.

1200 уе/метр без ремонта. Наверное этот район притягивает все деньги мира.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3354
З нами з: 19.09.10
Подякував: 580 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:00

  BIGor написав:,
1200 уе/метр без ремонта. Наверное этот район притягивает все деньги мира.


Так там на мазі ще великий шматок давно намитого піску біля Ілти ... Продовження Ревуцького , озеро ... На тому боці , правда , заводик ...
Puente
 
Повідомлень: 2879
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:08

  investorkiev написав:Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет?

Біг539 в довоєнній Горлівці в 2011-2013 купляв квартири з понтовим євроремонтом за ціною євроремонта. В межах 15 000 - 20 000 за штуку. В Києві тоді 1к коштувала 55 000 - 60 000 дол. Зараз вона коштує 35 000 дол.
Тому, Натаха, заспокойся.
Можливо все, що не суперечить законам термодинаміки і причинно-наслідковим явищам.

Враховуючі "якість" керування укро-економікою, ціна 15 000 - 20 000 дол за 1к квартиру може бути досягнута вельми швидко. За рік-два, якщо Зе- та земародьори будуть правити далі.


Можеш почитати про укро-економіку та йопаних "крєпкіх хазяйствєнніков".

https://petrimazepa.com/uk/kriza_2009_c ... krizi_2020

  investorkiev написав:В первую очередь не справедливо по отношению к тем людям, которые, рискуя всем, решили не рвать на груди вышиванку, а поддержать отечественную экономику кровными доларами в самый сложный период времени.

Натаха, справедливість ти отримаєш у апостола Петра, в райському саду. :wink:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 07 кві, 2020 13:16, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21261
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 2180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34553456345734583459>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1819, 1820, 1821
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18202 2943920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 12:01
Бывалый
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
464 195968
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 20:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.