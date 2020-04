Додано: Вів 07 кві, 2020 12:51

Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х

Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.



ну это просто гон уже.

давайте соревноваться в абсурде.

Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет? Не розирве? 3800$ за всю квартиру. Уже достаточно низкая цена? Можно брать будет?

ну это просто гон уже.
давайте соревноваться в абсурде.
Какие 500$/м? Давайте кто меньше! 100$/м с ремонтом, нормально будет? Не розирве? 3800$ за всю квартиру. Уже достаточно низкая цена? Можно брать будет?
И это в Киеве, городе с 1500+летней историей! в Столице! ПОЗОРИЩЕ

ПОХ, це не Київ

Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня,

ПОХ, це не Київ
Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня,
мій дід, напр., Чорнобильску вул., називав 11а просєка

