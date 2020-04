Додано: Вів 07 кві, 2020 13:20

investorkiev написав: ребята-обвалисты, вы не в адеквате, и разгоняете этот неадекват.



Напомню: в 2015, после банкопада и 3х девальвации, откола 10% населения, потери сбережений у, наверное, 50% людей, САМАЯ ДЕШЕВАЯ ИНВЕСТИЦИЯ НА КОТЛОВАНЕ у метро по факту была Аркада (потому что с ремонтом) - 24куе. Это 650 дол/м.

не, кризис был в 1992 - на оболони однушка тянула на 2 тысячи, что было дешевле москвича

не, кризис был в 1994-1995. 6 тысяч была Т-4 на Троещине.

не, кризис был в 2000 - Т4 на Троещине тянула на 10-ку, а трешка-сталинка на прорезной - 40.



да, и это были готовые квартиры, с качественным ремонтом 1960-70 гг. - заезжай и живи. слово котлован отсутствовало тогда как класс



