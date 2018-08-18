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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:11
iriverix написав:
Согласен, но и 1800$ это бред.
Бред-это то, что при таких сладеньких ценах стройбаны тупят и не торопятся сделать побольше такого дорогого и востребованного товара
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:14
BIGor написав:
Мест вообще не густо:
Та ну, 660 мест на 10 тыс населения это вполне ок. Был бы спрос на большее - они бы построили еще)
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:14
airmax78 написав:
Советую вам прокатиться по Борщаговкам
Она оказывается разная и Никольская и Софийская и Петропавловская и ещё не пойми какая. Комплекс Парковый на Никольской Борщаговке среди двух парков с новыми трамвайчиками на реконструированных станциях скоростного трамвая(станция Генерала Потапова) , с Сильпо и АТБ в комплексе с домами с вентилированными фасадами и массой всего в этом "городе в городе". Зелено, аккуратненько, обжито. Тут человек за 14к паникует со сдачей на Леси Украинки. А там народ по 12 платит и "зубами" за эту аренду держится.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:15
BIGor написав: J_P написав:
Придерживаюсь того же мнения.
Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза.
Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5.
И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет.
Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора"
Каким боком цены на киевские хрущи к экономике США? Инфляция в США, и инфляция в Украине - это два разных индекса.
Если считать в гривнах, - то ни при чём.
Если исчислять киевскую недвигу в $, - однозначно "причём".
Я не вижу пока драйверов падения гривны ниже 30 гр за $
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J_P
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:17
iriverix написав:
Согласен, но и 1800$ это бред.
Бред-это то, что при таких сладеньких ценах стройбаны тупят и не торопятся сделать побольше такого дорогого и востребованного товара
investorkiev написав:
Сейчас на готовую эту же квартиру с обстановкой, "заходи-и-живи" цена 1700-1800дол/м. Справедливо? Конечно! Справедливо если эта цена упадет до 500 дол/м?
Нет, конечно, не справедливо!!
В первую очередь не справедливо по отношению к тем людям, которые, рискуя всем, решили не рвать на груди вышиванку, а поддержать отечественную экономику кровными доларами в самый сложный период времени.
перевожу этот бред на понятный язык
дайте мне много денег за то, что меня не кинули с квартирой
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:18
J_P написав: BIGor написав: J_P написав:
Придерживаюсь того же мнения.
Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза.
Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5.
И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет.
Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора"
Каким боком цены на киевские хрущи к экономике США? Инфляция в США, и инфляция в Украине - это два разных индекса.
Если считать в гривнах, - то ни при чём.
Если исчислять киевскую недвигу в $, - однозначно "причём".
Я не вижу пока драйверов падения гривны ниже 30 гр за $
Невже???
Засуха-2020 не є таким?
А земародьори при владі?
А епідемія короновірусу?
Важко не побачити слона, який сидить біля порогу?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:20
investorkiev написав:
ребята-обвалисты, вы не в адеквате, и разгоняете этот неадекват.
Напомню: в 2015, после банкопада и 3х девальвации, откола 10% населения, потери сбережений у, наверное, 50% людей, САМАЯ ДЕШЕВАЯ ИНВЕСТИЦИЯ НА КОТЛОВАНЕ у метро по факту была Аркада (потому что с ремонтом) - 24куе. Это 650 дол/м.
И это НЕ ГОТОВАЯ КВАРТИРА, это ИНВЕСТИЦИЯ В КОТЛОВАН, которую еще нужно было дождаться 2-3 года, и был риск что не дождетесь (как некоторые инвесторы Оркады, Укрбуда, КГС, возможно теперь и Столицы).
не, кризис был в 1992 - на оболони однушка тянула на 2 тысячи, что было дешевле москвича
не, кризис был в 1994-1995. 6 тысяч была Т-4 на Троещине.
не, кризис был в 2000 - Т4 на Троещине тянула на 10-ку, а трешка-сталинка на прорезной - 40.
да, и это были готовые квартиры, с качественным ремонтом 1960-70 гг. - заезжай и живи. слово котлован отсутствовало тогда как класс
эх, золотые были времена. правда доходы немного поменьше были. помню первую зарплату в 4 доллара в 1994 (ставка). сегодняшние бы доходы да цены 1992 года - вот все зажили бы, да?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:29
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Куда??? Если в Киеве будет плохо, то в провинции будет полная Ж.
Обратно в мухосрански. В Киеве надо платить за аренду много, а в мухосрансках дешево пересидеть в бабушатнике.
Да, но в Киеве и заработать можно. А в мхсрнске с этим туго.
все гроши тикают в интернет. из реального сектора доставка и склады. пробок нет, можно и в пригороде
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:44
удаленно даже квартиру не сдашь, нужно ехать на показ/просмотр.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:44
Frant написав: J_P написав:
Если считать в гривнах, - то ни при чём.
Если исчислять киевскую недвигу в $, - однозначно "причём".
Я не вижу пока драйверов падения гривны ниже 30 гр за $
Невже???
Засуха-2020 не є таким?
А земародьори при владі?
А епідемія короновірусу?
Важко не побачити слона, який сидить біля порогу?
Не хочу с вами даже начинать спорить.
Лучше отошлю вас к постам восходящей звезды макроэкономики - Fly-ю )))
который считает на сегодня курс 28 рыночно-обоснованным...Валютный рынок в контексте ДС
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