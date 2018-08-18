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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:46
flyman написав:
ПОХ, це не Київ
Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня,
у меня мегаидея!!!
выкопать новое русло для Днепра, в обход Киева. И мосты через новое русло строить дешевле по сухому. А на месте нынешнего русла сделать огромный парк. Вот так Киев будет единым, а не право и левобережным.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:48
investorkiev написав:
удаленно даже квартиру не сдашь, нужно ехать на показ/просмотр.
квартиры снимают, чтобы на работу ходить.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:52
trololo написав: investorkiev написав:
удаленно даже квартиру не сдашь, нужно ехать на показ/просмотр.
квартиры снимают, чтобы на работу ходить.
Зрозуміло, що балабол, який заробляє гроші язиком, "живе в Інтернеті".
Проблема в тому, що таких трутнів, які нікуя не продукують, забагато для такої бідної держави, як Україна.
Комусь треба і чавун топити, і цеглу носити, і житло будувати, і землю орати, і хліб пекти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:54
striped написав:
У падения нет края - "Нищета, это единственная пропасть, в которую можно падать вечно". Потому пытаться найти тот самый край глупо - те, из нас, кто его дождуться не будут игроками рынка к тому моменту.
+1. к сожалению. но большинство еще мысленно в предыдущих кризисах.
„Генералы всегда готовятся к прошлой войне.“ — Уинстон Черчилль
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:06
Serg-ik написав: iriverix написав:
Согласен, но и 1800$ это бред.
Бред-это то, что при таких сладеньких ценах стройбаны тупят и не торопятся сделать побольше такого дорогого и востребованного товара
investorkiev написав:
Сейчас на готовую эту же квартиру с обстановкой, "заходи-и-живи" цена 1700-1800дол/м. Справедливо? Конечно! Справедливо если эта цена упадет до 500 дол/м?
Нет, конечно, не справедливо!!
В первую очередь не справедливо по отношению к тем людям, которые, рискуя всем, решили не рвать на груди вышиванку, а поддержать отечественную экономику кровными доларами в самый сложный период времени.
перевожу этот бред на понятный язык
дайте мне много денег за то, что меня не кинули с квартирой
Дайте мне много денег за огромный риск, на который я пошел, когда остальные сидели и не высовавали носи из под зеленого матраса. Все справедливо ИМХО. Спросите, сколько сейчас готовы были бы доплатить за готовое инвесторы Укрбуда.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:08
Serg-ik написав: flyman написав:
ПОХ, це не Київ
Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня,
у меня мегаидея!!!
выкопать новое русло для Днепра, в обход Киева. И мосты через новое русло строить дешевле по сухому. А на месте нынешнего русла сделать огромный парк. Вот так Киев будет единым, а не право и левобережным.
х****** идея. Как это новое русло соединить с каналами Рыбальского вы подумали?
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