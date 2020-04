Додано: Вів 07 кві, 2020 14:19

J_P написав: Frant написав: J_P написав: Если считать в гривнах, - то ни при чём.

Если исчислять киевскую недвигу в $, - однозначно "причём".

Невже???

Засуха-2020 не є таким?

А земародьори при владі?

А епідемія короновірусу?



Не хочу с вами даже начинать спорить.

Лучше отошлю вас к постам восходящей звезды макроэкономики - Fly-ю )))

который считает на сегодня курс 28 рыночно-обоснованным...

