RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3457345834593460

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 122
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:19

  jj1981ua написав:
  striped написав:У падения нет края - "Нищета, это единственная пропасть, в которую можно падать вечно". Потому пытаться найти тот самый край глупо - те, из нас, кто его дождуться не будут игроками рынка к тому моменту.

+1. к сожалению. но большинство еще мысленно в предыдущих кризисах.
„Генералы всегда готовятся к прошлой войне.“ — Уинстон Черчилль

Тут главное не застрять на войне. А то ведь есть и такое движение в Штатах - они с 60х готовятся к ядерному апокалипсису, бункеры строят, многие в них же и живут. У нас это движение популярности не получило только из-за нашей бедности.
airmax78
 
Повідомлень: 34008
З нами з: 25.10.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 3939 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:19

  J_P написав:
  Frant написав:
  J_P написав:Если считать в гривнах, - то ни при чём.
Если исчислять киевскую недвигу в $, - однозначно "причём".
Я не вижу пока драйверов падения гривны ниже 30 гр за $

Невже???
Засуха-2020 не є таким?
А земародьори при владі?
А епідемія короновірусу?

Важко не побачити слона, який сидить біля порогу? :mrgreen:


Не хочу с вами даже начинать спорить.
Лучше отошлю вас к постам восходящей звезды макроэкономики - Fly-ю )))
который считает на сегодня курс 28 рыночно-обоснованным...
Валютный рынок в контексте ДС

ярчэ Охрі чи Неймана?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18333
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:22

  airmax78 написав:
  jj1981ua написав:
  striped написав:У падения нет края - "Нищета, это единственная пропасть, в которую можно падать вечно". Потому пытаться найти тот самый край глупо - те, из нас, кто его дождуться не будут игроками рынка к тому моменту.

+1. к сожалению. но большинство еще мысленно в предыдущих кризисах.
„Генералы всегда готовятся к прошлой войне.“ — Уинстон Черчилль

Тут главное не застрять на войне. А то ведь есть и такое движение в Штатах - они с 60х готовятся к ядерному апокалипсису, бункеры строят, многие в них же и живут. У нас это движение популярности не получило только из-за нашей бедности.

а як же я?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18333
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:29

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну шо, карантин по 15.05.
А потім в масках ганяти по парках.
Ура?
Шмигаль
Востаннє редагувалось Первый в Вів 07 кві, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15183
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1990 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:29

  Serg-ik написав:
  flyman написав:ПОХ, це не Київ
Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня,
у меня мегаидея!!!
выкопать новое русло для Днепра, в обход Киева. И мосты через новое русло строить дешевле по сухому. А на месте нынешнего русла сделать огромный парк. Вот так Киев будет единым, а не право и левобережным.

дожились...
2 понаеха пытаются определять судьбу Киева...
акуели шоль?
:evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11330
З нами з: 05.06.13
Подякував: 475 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:34

  airmax78 написав:Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.


  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?

Это к большим потерям гривнедеполюдей в результате девальвации гривны.

согласен, но есть БОЛЬШОЙ вопрос када девальвация?


в любой момент. Я продал по 30 евро, овернайт 15%(12%) в грн. Жду курс 26, в Апреле/Мая опять надо затарится евро, в Июле/Июне опять продать по 30, и потом опять затарится по 26-27. И биткоин будет дорожать до 20.000, сейчас 7.000. 3х профит. Так же SP-500 и DAX.

Что мне даст бетон и кирпич? :lol: :twisted:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2482
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:35

  hume написав:...Кстати, блогер из Ютуба, который делает обзорчики на разные жк как то снял видео про дорогожичи, район в котором он снимал 25 метров. Из за всё той же обоймы хрущей район просто превращается в гетто (даже при наличии метро)

условный район на Ольжича ничем вообще не отличается от такого же района на Отрадном, Лепсе, на Кар.Дачах, Севастопольской, верх Лобановского, Голосеевском, район Лавры, Подол и т.д.
ничего в гетто не превращается, - живут люди, растут дети.
разве что в обзорах понаехавших говноблоггеров-смузистов это "гетто". арендующих, кстати, у трибек вонючие круши. и приехавших из говнища похлеще самых крайних троещин и борщаг.

вот влепить точечно 30 этажей вместо детского сада или в месте, где максимально можно 9 - всё, что могут недоделанные деятели строительной отрасли.
или условный Генезис влепить внутри кольцевого проезда самой загруженной развязки в Киеве.
саги-шмаги...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14566
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 4289 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:03

  Прохожий написав:Serg-ik
буитдешеветь :mrgreen:

Иногда будет дорожать.
Кстати, как Генезис? Дорожает?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10578
З нами з: 10.06.11
Подякував: 180 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:29

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аваков заявил что карантин продлится еще минимум 2 мес. Его немного будут ослаблять не сразу, а постепенно. Думаю посуточной и долгосроч. аренде полный гаплык. А новое и втор жилье не знаю, у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.
redcat444
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3457345834593460
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1819, 1820, 1821
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18202 2944049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 12:01
Бывалый
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
464 195969
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 20:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.