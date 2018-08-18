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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:19
jj1981ua написав: striped написав:
У падения нет края - "Нищета, это единственная пропасть, в которую можно падать вечно". Потому пытаться найти тот самый край глупо - те, из нас, кто его дождуться не будут игроками рынка к тому моменту.
+1. к сожалению. но большинство еще мысленно в предыдущих кризисах.
„Генералы всегда готовятся к прошлой войне.“ — Уинстон Черчилль
Тут главное не застрять на войне. А то ведь есть и такое движение в Штатах - они с 60х готовятся к ядерному апокалипсису, бункеры строят, многие в них же и живут. У нас это движение популярности не получило только из-за нашей бедности.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:19
J_P написав: Frant написав: J_P написав:
Если считать в гривнах, - то ни при чём.
Если исчислять киевскую недвигу в $, - однозначно "причём".
Я не вижу пока драйверов падения гривны ниже 30 гр за $
Невже???
Засуха-2020 не є таким?
А земародьори при владі?
А епідемія короновірусу?
Важко не побачити слона, який сидить біля порогу?
Не хочу с вами даже начинать спорить.
Лучше отошлю вас к постам восходящей звезды макроэкономики
- Fly-ю )))
который считает на сегодня курс 28 рыночно-обоснованным...Валютный рынок в контексте ДС
ярчэ Охрі чи Неймана?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:22
airmax78 написав: jj1981ua написав: striped написав:
У падения нет края - "Нищета, это единственная пропасть, в которую можно падать вечно". Потому пытаться найти тот самый край глупо - те, из нас, кто его дождуться не будут игроками рынка к тому моменту.
+1. к сожалению. но большинство еще мысленно в предыдущих кризисах.
„Генералы всегда готовятся к прошлой войне.“ — Уинстон Черчилль
Тут главное не застрять на войне. А то ведь есть и такое движение в Штатах - они с 60х готовятся к ядерному апокалипсису, бункеры строят, многие в них же и живут. У нас это движение популярности не получило только из-за нашей бедности.
а як же я?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:29
Ну шо, карантин по 15.05.
А потім в масках ганяти по парках.
Ура?
Шмигаль
Востаннє редагувалось Первый
в Вів 07 кві, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:29
Serg-ik написав: flyman написав:
ПОХ, це не Київ
Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня,
у меня мегаидея!!!
выкопать новое русло для Днепра, в обход Киева. И мосты через новое русло строить дешевле по сухому. А на месте нынешнего русла сделать огромный парк. Вот так Киев будет единым, а не право и левобережным.
дожились...
2 понаеха пытаются определять судьбу Киева...
акуели шоль?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:34
airmax78 написав:
Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
Прохожий написав:
согласен, но есть БОЛЬШОЙ вопрос када девальвация?
airmax78 написав: Прохожий написав:
гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?
Это к большим потерям гривнедеполюдей в результате девальвации гривны.
в любой момент. Я продал по 30 евро, овернайт 15%(12%) в грн. Жду курс 26, в Апреле/Мая опять надо затарится евро, в Июле/Июне опять продать по 30, и потом опять затарится по 26-27. И биткоин будет дорожать до 20.000, сейчас 7.000. 3х профит. Так же SP-500 и DAX.Что мне даст бетон и кирпич?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:35
hume написав:
...Кстати, блогер из Ютуба, который делает обзорчики на разные жк как то снял видео про дорогожичи, район в котором он снимал 25 метров. Из за всё той же обоймы хрущей район просто превращается в гетто (даже при наличии метро)
условный район на Ольжича ничем вообще не отличается от такого же района на Отрадном, Лепсе, на Кар.Дачах, Севастопольской, верх Лобановского, Голосеевском, район Лавры, Подол и т.д.
ничего в гетто не превращается, - живут люди, растут дети.
разве что в обзорах понаехавших говноблоггеров-смузистов это "гетто". арендующих, кстати, у трибек вонючие круши. и приехавших из говнища похлеще самых крайних троещин и борщаг.
вот влепить точечно 30 этажей вместо детского сада или в месте, где максимально можно 9 - всё, что могут недоделанные деятели строительной отрасли.
или условный Генезис влепить внутри кольцевого проезда самой загруженной развязки в Киеве.
саги-шмаги...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:03
Прохожий написав:Serg-ik
буитдешеветь
Иногда будет дорожать.
Кстати, как Генезис? Дорожает?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:29
Аваков заявил что карантин продлится еще минимум 2 мес. Его немного будут ослаблять не сразу, а постепенно. Думаю посуточной и долгосроч. аренде полный гаплык. А новое и втор жилье не знаю, у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.
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