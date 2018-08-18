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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3459346034613462>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 123
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
9
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  redcat444 написав:у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.

Смешно. Уже вижу, как люди бегут выставлять квартиры на продажу, чтобы погасить долг 20 тыс по кредитке.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:06

  Vlad442 написав:
  redcat444 написав:у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.

Смешно. Уже вижу, как люди бегут выставлять квартиры на продажу, чтобы погасить долг 20 тыс по кредитке.

Может не так, но это явно не фактор для роста стоимости недвижки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:
  redcat444 написав:у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.

Смешно. Уже вижу, как люди бегут выставлять квартиры на продажу, чтобы погасить долг 20 тыс по кредитке.


У самозанятых набегает аренда, комуналка, налоги и прочие расходы. В любом случае покупательная способность обнулится и будут цены как в начале нулевых, когда все только начиналось. После карантина нас ждет куча банкротств и на рынок вывалится огромное кол-во жилья.
redcat444
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  redcat444 написав:У самозанятых набегает аренда, комуналка, налоги и прочие расходы. В любом случае покупательная способность обнулится и будут цены как в начале нулевых, когда все только начиналось. После карантина нас ждет куча банкротств и на рынок вывалится огромное кол-во жилья.


А какие тогда были цены?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:23

  redcat444 написав:Аваков заявил что карантин продлится еще минимум 2 мес. Его немного будут ослаблять не сразу, а постепенно. Думаю посуточной и долгосроч. аренде полный гаплык. А новое и втор жилье не знаю, у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.

Предложение Прохожего еще в силе. Чтобы не отдавать ЦП за долги по кредитке - лучше сейчас продать за реальные деньги. ДумайТЕ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:я думаю что из-за карантина эпидемия будет 6-9 месяц, медленно будет заражаться. Последствия сами знаете какие. В Италии уже грабежи. В индии камни. У нас автоматы?

Все будет у нас хорошо.
Жесткий карантин выполняет две функции.
1 Медицинская система была никак не готова. Почитайте https://censor.net.ua/ua/resonance/3187 ... _medytsyny особенно про ивл, который лежал не распакованный
2 Если припугнуть людей, научить их повально носить маски и мыть руки, то можно открывать метро и магазины. Поток заболевших и смертность будут в пределах допустимого.
Приучить людей по хорошему невозможно. Нужно сначала повысить ставки, прижать, а потом, когда ходить без маски будет так же неприлично, как без штанов, отпускать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:27

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  redcat444 написав:у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.

Смешно. Уже вижу, как люди бегут выставлять квартиры на продажу, чтобы погасить долг 20 тыс по кредитке.

Может не так, но это явно не фактор для роста стоимости недвижки.

Это кардинально разные люди - те, у кого есть пять-десять котлет на недвижку, и те, кто банкротится от долга по кредитке в 20 тыс грн
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:36

  Vlad442 написав:...Риск минимален.

хорошая шутка
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:37

Investor_K

А какие тогда были цены?

Были времена в нач. 2000г когда двушка в Кропивницком или Житомире стоила как двушка в Броварах или однушка в Киеве.
redcat444
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:40

  airmax78 написав:
  redcat444 написав:Аваков заявил что карантин продлится еще минимум 2 мес. Его немного будут ослаблять не сразу, а постепенно. Думаю посуточной и долгосроч. аренде полный гаплык. А новое и втор жилье не знаю, у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.

Предложение Прохожего еще в силе. Чтобы не отдавать ЦП за долги по кредитке - лучше сейчас продать за реальные деньги. ДумайТЕ.

да но возможно через какое то время проще(дешевле) будет откупить на сетаме)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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