Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
redcat444 написав:у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.
Смешно. Уже вижу, как люди бегут выставлять квартиры на продажу, чтобы погасить долг 20 тыс по кредитке.
У самозанятых набегает аренда, комуналка, налоги и прочие расходы. В любом случае покупательная способность обнулится и будут цены как в начале нулевых, когда все только начиналось. После карантина нас ждет куча банкротств и на рынок вывалится огромное кол-во жилья.
redcat444 написав:У самозанятых набегает аренда, комуналка, налоги и прочие расходы. В любом случае покупательная способность обнулится и будут цены как в начале нулевых, когда все только начиналось. После карантина нас ждет куча банкротств и на рынок вывалится огромное кол-во жилья.
redcat444 написав:Аваков заявил что карантин продлится еще минимум 2 мес. Его немного будут ослаблять не сразу, а постепенно. Думаю посуточной и долгосроч. аренде полный гаплык. А новое и втор жилье не знаю, у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.
Предложение Прохожего еще в силе. Чтобы не отдавать ЦП за долги по кредитке - лучше сейчас продать за реальные деньги. ДумайТЕ.
proftpd66 написав:я думаю что из-за карантина эпидемия будет 6-9 месяц, медленно будет заражаться. Последствия сами знаете какие. В Италии уже грабежи. В индии камни. У нас автоматы?
Все будет у нас хорошо. Жесткий карантин выполняет две функции. 1 Медицинская система была никак не готова. Почитайте https://censor.net.ua/ua/resonance/3187 ... _medytsyny особенно про ивл, который лежал не распакованный 2 Если припугнуть людей, научить их повально носить маски и мыть руки, то можно открывать метро и магазины. Поток заболевших и смертность будут в пределах допустимого. Приучить людей по хорошему невозможно. Нужно сначала повысить ставки, прижать, а потом, когда ходить без маски будет так же неприлично, как без штанов, отпускать.
redcat444 написав:Аваков заявил что карантин продлится еще минимум 2 мес. Его немного будут ослаблять не сразу, а постепенно. Думаю посуточной и долгосроч. аренде полный гаплык. А новое и втор жилье не знаю, у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.
Предложение Прохожего еще в силе. Чтобы не отдавать ЦП за долги по кредитке - лучше сейчас продать за реальные деньги. ДумайТЕ.
да но возможно через какое то время проще(дешевле) будет откупить на сетаме)
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