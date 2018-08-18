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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3459346034613462

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 123
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
9
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:03

  redcat444 написав:Investor_K

А какие тогда были цены?

Были времена в нач. 2000г когда двушка в Кропивницком или Житомире стоила как двушка в Броварах или однушка в Киеве.

Респект прекрасен во всем: если уже растет, то без тормозов, аренда однухи 1300 евро, сама однуха с ремонтом - 200 куе с видом на стройку в ближайшие 4-5 лет. Однуха в ТТ - 5000 за метр минимум.
Но уже если встал в другую позицию: то все стремительным домкратом вниз, в начало 90х, недвига за еду, за подержанный москвич. Живые завидуют мертвым.
P.S. Кстати, как там ТТ?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Картинка в тему лендлордства:

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investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:18

  investorkiev написав:Картинка в тему лендлордства:

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Иногда домашние пчелы спутываются с дикими африканскими и устраивают пасечникам ПЦ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:21

  airmax78 написав:Иногда домашние пчелы спутываются с дикими африканскими и устраивают пасечникам ПЦ.

... сказала пчела Макс, уже много лет добывающая мед одному старому пасечнику...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:23

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Иногда домашние пчелы спутываются с дикими африканскими и устраивают пасечникам ПЦ.

... сказала пчела Макс, уже много лет добывающая мед одному старому пасечнику...

Натаха, ти ще не знаєш, який крандець чекає тебе і твої орендні квартири в цьому році!
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