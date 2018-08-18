Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Были времена в нач. 2000г когда двушка в Кропивницком или Житомире стоила как двушка в Броварах или однушка в Киеве.
Респект прекрасен во всем: если уже растет, то без тормозов, аренда однухи 1300 евро, сама однуха с ремонтом - 200 куе с видом на стройку в ближайшие 4-5 лет. Однуха в ТТ - 5000 за метр минимум. Но уже если встал в другую позицию: то все стремительным домкратом вниз, в начало 90х, недвига за еду, за подержанный москвич. Живые завидуют мертвым. P.S. Кстати, как там ТТ?