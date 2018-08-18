Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Были времена в нач. 2000г когда двушка в Кропивницком или Житомире стоила как двушка в Броварах или однушка в Киеве.
Респект прекрасен во всем: если уже растет, то без тормозов, аренда однухи 1300 евро, сама однуха с ремонтом - 200 куе с видом на стройку в ближайшие 4-5 лет. Однуха в ТТ - 5000 за метр минимум. Но уже если встал в другую позицию: то все стремительным домкратом вниз, в начало 90х, недвига за еду, за подержанный москвич. Живые завидуют мертвым. P.S. Кстати, как там ТТ?
investorkiev написав:Ладно, провел работу по опросу арендаторов и (возможному) снижению аренды.
Итого результаты: 14% - в полной ж - даже не знают что делать, 29% - упали доходы/урезали з/п, получили скидку 43% - норм, скидку не давал 14% - пока в процессе общения.
У меня тоже арендаторы начинают бить тревогу Первые квартиранты пока только намекают,мол рынок проседает, но я на них забил, так как юр лицо снимает у меня квартиру для них. Контора пока молчит, значит всё хорошо у них )))
Второй квартирант просит пойти на уступки и с 9600 прогнуться до 5000. Что скажете ? Не до хрена ли скидку просят ? Рынок ещё не мониторил, неужели так всё печально ?
investorkiev написав:Ладно, провел работу по опросу арендаторов и (возможному) снижению аренды.
Итого результаты: 14% - в полной ж - даже не знают что делать, 29% - упали доходы/урезали з/п, получили скидку 43% - норм, скидку не давал 14% - пока в процессе общения.
У меня тоже арендаторы начинают бить тревогу Первые квартиранты пока только намекают,мол рынок проседает, но я на них забил, так как юр лицо снимает у меня квартиру для них. Контора пока молчит, значит всё хорошо у них )))
Второй квартирант просит пойти на уступки и с 9600 прогнуться до 5000. Что скажете ? Не до хрена ли скидку просят ? Рынок ещё не мониторил, неужели так всё печально ?
Это где объект находится с таким борзым квартирантом? Может чем вообще реагировать - ногой под зад и пересдать хоть за 7? Когда у него момент истины с возвратом залога?
necovi4 написав:Второй квартирант просит пойти на уступки и с 9600 прогнуться до 5000. Что скажете ? Не до хрена ли скидку просят ? Рынок ещё не мониторил, неужели так всё печально ?
Теперь торгуйтесь вы, 45% дисконта, при условии проживания арендатора в квартире, очень много. Я даю где то в пределах 20-30%. Нужно понимать, что если арендатор сейчас помашет рукой, то сдать будет очень трудно (сказал бы невозможно). Писал на соседней ветке про сдачу квартиры перед самым карантином и в начале оного.
У меня на данный момент максимальная скидка арендатору около 25%, но квартира неликвидная. И подозреваю, что всё только начинается
Востаннє редагувалось hume в Вів 07 кві, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.