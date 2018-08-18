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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 кві, 2020 19:58
барабашов написав:
Это где объект находится с таким борзым квартирантом? Может чем вообще реагировать - ногой под зад и пересдать хоть за 7? Когда у него момент истины с возвратом залога?
Станьте на место квартиранта, чтоб оценить ситуацию
Я, например, уже знаю, что получу за апрель ровно на аренду квартиры, чтоб оплатить май, то есть, питание и прочее-за счёт зарплаты жены и сбережений. А у неё еще за ноябрь не получены больничные от фонда соцстраха. То есть работодатель ( или ситуация) уже почти дали ногой под зад, фонд соцстраха почти дал ногой под зад, теперь ожидать ногой под зад от хозяина квартиры? Согласен, ёж-птица гордая, пока не пнёшь-не полетит. Но обратно долго ползти будет...если вообще доползёт
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:04
Serg-ik написав: барабашов написав:
Это где объект находится с таким борзым квартирантом? Может чем вообще реагировать - ногой под зад и пересдать хоть за 7? Когда у него момент истины с возвратом залога?
Станьте на место квартиранта, чтоб оценить ситуацию
Я, например, уже знаю, что получу за апрель ровно на аренду квартиры, чтоб оплатить май, то есть, питание и прочее-за счёт зарплаты жены и сбережений. А у неё еще за ноябрь не получены больничные от фонда соцстраха. То есть работодатель ( или ситуация) уже почти дали ногой под зад, фонд соцстраха почти дал ногой под зад, теперь ожидать ногой под зад от хозяина квартиры? Согласен, ёж-птица гордая, пока не пнёшь-не полетит. Но обратно долго ползти будет...если вообще доползёт
Серж, якщо не можеш платити, які питання до лендлорда?
Береш та з"їзджаєш в дешевше, показавши дулю зажертому лендлорду.
А потім лендлорд, може сам запропонувати знижку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:12
flyman написав: Serg-ik написав: барабашов написав:
Это где объект находится с таким борзым квартирантом? Может чем вообще реагировать - ногой под зад и пересдать хоть за 7? Когда у него момент истины с возвратом залога?
Станьте на место квартиранта, чтоб оценить ситуацию
Я, например, уже знаю, что получу за апрель ровно на аренду квартиры, чтоб оплатить май, то есть, питание и прочее-за счёт зарплаты жены и сбережений. А у неё еще за ноябрь не получены больничные от фонда соцстраха. То есть работодатель ( или ситуация) уже почти дали ногой под зад, фонд соцстраха почти дал ногой под зад, теперь ожидать ногой под зад от хозяина квартиры? Согласен, ёж-птица гордая, пока не пнёшь-не полетит. Но обратно долго ползти будет...если вообще доползёт
Серж, якщо не можеш платити, які питання до лендлорда?
Береш та з"їзджаєш в дешевше, показавши дулю зажертому лендлорду.
А потім лендлорд, може сам запропонувати знижку.
Ти такий сміливий, бо в тебе є кавалірка за душею.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:15
hume написав:
Теперь торгуйтесь вы, 45% дисконта, при условии проживания арендатора в квартире, очень много. Я даю где то в пределах 20-30%.
Я тоже так думаю с 30% скидкой можно стартовать.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:16
flyman написав:
Серж, якщо не можеш платити, які питання до лендлорда?
Береш та з"їзджаєш в дешевше, показавши дулю зажертому лендлорду.
понятно, что к арендодателю вопросов быть не может.
кто как хочет так и ...чешется.
простоев не будет после съезда человека? или вообще пофиг на простои - "осенью догоним"? тогда флаг в руки, дерите трудящихся. бизнес есть бизнес.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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