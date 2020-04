Додано: Вів 07 кві, 2020 20:04

Serg-ik написав: барабашов написав: Это где объект находится с таким борзым квартирантом? Может чем вообще реагировать - ногой под зад и пересдать хоть за 7? Когда у него момент истины с возвратом залога? Это где объект находится с таким борзым квартирантом? Может чем вообще реагировать - ногой под зад и пересдать хоть за 7? Когда у него момент истины с возвратом залога?

Станьте на место квартиранта, чтоб оценить ситуацию

Я, например, уже знаю, что получу за апрель ровно на аренду квартиры, чтоб оплатить май, то есть, питание и прочее-за счёт зарплаты жены и сбережений. А у неё еще за ноябрь не получены больничные от фонда соцстраха. То есть работодатель ( или ситуация) уже почти дали ногой под зад, фонд соцстраха почти дал ногой под зад, теперь ожидать ногой под зад от хозяина квартиры? Согласен, ёж-птица гордая, пока не пнёшь-не полетит. Но обратно долго ползти будет...если вообще доползёт Станьте на место квартиранта, чтоб оценить ситуациюЯ, например, уже знаю, что получу за апрель ровно на аренду квартиры, чтоб оплатить май, то есть, питание и прочее-за счёт зарплаты жены и сбережений. А у неё еще за ноябрь не получены больничные от фонда соцстраха. То есть работодатель ( или ситуация) уже почти дали ногой под зад, фонд соцстраха почти дал ногой под зад, теперь ожидать ногой под зад от хозяина квартиры? Согласен, ёж-птица гордая, пока не пнёшь-не полетит. Но обратно долго ползти будет...если вообще доползёт

Серж, якщо не можеш платити, які питання до лендлорда?

Береш та з"їзджаєш в дешевше, показавши дулю зажертому лендлорду.



А потім лендлорд, може сам запропонувати знижку. Серж, якщо не можеш платити, які питання до лендлорда?Береш та з"їзджаєш в дешевше, показавши дулю зажертому лендлорду.А потім лендлорд, може сам запропонувати знижку.

