Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Это где объект находится с таким борзым квартирантом? Может чем вообще реагировать - ногой под зад и пересдать хоть за 7? Когда у него момент истины с возвратом залога?
Станьте на место квартиранта, чтоб оценить ситуацию Я, например, уже знаю, что получу за апрель ровно на аренду квартиры, чтоб оплатить май, то есть, питание и прочее-за счёт зарплаты жены и сбережений. А у неё еще за ноябрь не получены больничные от фонда соцстраха. То есть работодатель ( или ситуация) уже почти дали ногой под зад, фонд соцстраха почти дал ногой под зад, теперь ожидать ногой под зад от хозяина квартиры? Согласен, ёж-птица гордая, пока не пнёшь-не полетит. Но обратно долго ползти будет...если вообще доползёт
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
барабашов написав:Это где объект находится с таким борзым квартирантом? Может чем вообще реагировать - ногой под зад и пересдать хоть за 7? Когда у него момент истины с возвратом залога?
Станьте на место квартиранта, чтоб оценить ситуацию Я, например, уже знаю, что получу за апрель ровно на аренду квартиры, чтоб оплатить май, то есть, питание и прочее-за счёт зарплаты жены и сбережений. А у неё еще за ноябрь не получены больничные от фонда соцстраха. То есть работодатель ( или ситуация) уже почти дали ногой под зад, фонд соцстраха почти дал ногой под зад, теперь ожидать ногой под зад от хозяина квартиры? Согласен, ёж-птица гордая, пока не пнёшь-не полетит. Но обратно долго ползти будет...если вообще доползёт
Серж, якщо не можеш платити, які питання до лендлорда? Береш та з"їзджаєш в дешевше, показавши дулю зажертому лендлорду.
А потім лендлорд, може сам запропонувати знижку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
барабашов написав:Это где объект находится с таким борзым квартирантом? Может чем вообще реагировать - ногой под зад и пересдать хоть за 7? Когда у него момент истины с возвратом залога?
Станьте на место квартиранта, чтоб оценить ситуацию Я, например, уже знаю, что получу за апрель ровно на аренду квартиры, чтоб оплатить май, то есть, питание и прочее-за счёт зарплаты жены и сбережений. А у неё еще за ноябрь не получены больничные от фонда соцстраха. То есть работодатель ( или ситуация) уже почти дали ногой под зад, фонд соцстраха почти дал ногой под зад, теперь ожидать ногой под зад от хозяина квартиры? Согласен, ёж-птица гордая, пока не пнёшь-не полетит. Но обратно долго ползти будет...если вообще доползёт
Серж, якщо не можеш платити, які питання до лендлорда? Береш та з"їзджаєш в дешевше, показавши дулю зажертому лендлорду.
А потім лендлорд, може сам запропонувати знижку.
Ти такий сміливий, бо в тебе є кавалірка за душею.
flyman написав:Серж, якщо не можеш платити, які питання до лендлорда? Береш та з"їзджаєш в дешевше, показавши дулю зажертому лендлорду.
понятно, что к арендодателю вопросов быть не может. кто как хочет так и ...чешется. простоев не будет после съезда человека? или вообще пофиг на простои - "осенью догоним"? тогда флаг в руки, дерите трудящихся. бизнес есть бизнес.
investorkiev Никого никто никуда ни в какую яму не кидал - избу освободил и свободен, тем более с мешочком золотых. А вот чем больше такие как DIR и Респект выставят на улицу не входя в их положение, тем более что известно кто это положение создал - тем больше Слуг пойдёт на трассу работать заднепроходным отверстием. Желательно с предводителем на велосипеде.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 07 кві, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
hume А почему Вы думаете,что все только начинается?В начале карантина вообще можно было пересдать ликвидный объект по зимней цене, сейчас минус 10 процентов к январю где-то.Мне проще пусть выезжают,чем давать такие дисконты,а в сентябре под недовольные взгляды поднимать.Да звонков в разы меньше,особенно от маклеров,но спрос-то хоть какой-то,но есть.А к 20-ым числам апреля,если все будет,как говорит ПМ,рынок активизируется
striped написав:Пузырь потому что: - недвижка используется коррупционерами для легализации своих "доходов" - после падения ставок на депозиты часть денег перетекла в такой вид получения доходов - пока нет налогообложения и это стимулирует вкладывать деньги именно сюда - разгон застройщиками "бизнес-идеи" о "квартирке под сдачу как собственном пенсионном фонде" - отсутствие альтернативы для инвестиций сумм, эквивалентных "кавалирке" - фондовый рынок умер, паевые инвестиционные фонды в нашей стране отлично прошли по пути МММ - теперь все покупают луковицы тюльпанов
proftpd66 написав:я думаю что из-за карантина эпидемия будет 6-9 месяц, медленно будет заражаться. Последствия сами знаете какие. В Италии уже грабежи. В индии камни. У нас автоматы?
Все будет у нас хорошо. Жесткий карантин выполняет две функции. 1 Медицинская система была никак не готова. Почитайте https://censor.net.ua/ua/resonance/3187 ... _medytsyny особенно про ивл, который лежал не распакованный 2 Если припугнуть людей, научить их повально носить маски и мыть руки, то можно открывать метро и магазины. Поток заболевших и смертность будут в пределах допустимого. Приучить людей по хорошему невозможно. Нужно сначала повысить ставки, прижать, а потом, когда ходить без маски будет так же неприлично, как без штанов, отпускать.
Абсолютно согласен с Влад442, экономику откроют,все начнет работать,восстановится достаточно быстро на отложенном спросе, а во многих азиатских странах и без вируса-маски обычное явление,глядишь и других инфекций в обществе поменьше станет,и народ загаживать шашлыками и отходами мероприятий Гидропарк да Труханов перестанут