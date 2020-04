Додано: Вів 07 кві, 2020 21:08

necovi4 написав: hume написав: Теперь торгуйтесь вы, 45% дисконта, при условии проживания арендатора в квартире, очень много. Я даю где то в пределах 20-30%. Теперь торгуйтесь вы, 45% дисконта, при условии проживания арендатора в квартире, очень много. Я даю где то в пределах 20-30%.

Я тоже так думаю с 30% скидкой можно стартовать. Я тоже так думаю с 30% скидкой можно стартовать.



ситуация очень простая: вне зависимости от финансового положения арендатора, сейчас отличный момент просить скидку. У 50-60% - это объективные обстоятельства, может даже больше. Остальные просто не дураки.



Конечно, можно предположить, что у вас просят скидку те, кто просто пользуется ситуацией. И их желания не выльются в съезд. Здесь дело такое, можно угадать и остаться с суммой близкой к 100%, а можно искать новых арендаторов. И тут возникает срок поиска и итоговый ценник для новых арендаторов. Очевидно, что он тоже будет ниже, а возможно намного ниже привычного уровня аренды.



Психология говорит следующая: если есть риск потерять с вероятностью 50% потерять 100 грн и 50% - ноль, или гарантированно потерять 50 грн, то абсолютное большинство выберет рискнуть. Но здесь накладывается головняк - ненужное при вирусе общения, показы. Их нельзя не принимать во внимание.



Поэтому скидка до 50% на периода карантина - думаю приемлема.



Я такую был морально готов дать, но пока уступил на коммуналке - о большем пока не просили (за апрель). ситуация очень простая: вне зависимости от финансового положения арендатора, сейчас отличный момент просить скидку. У 50-60% - это объективные обстоятельства, может даже больше. Остальные просто не дураки.Конечно, можно предположить, что у вас просят скидку те, кто просто пользуется ситуацией. И их желания не выльются в съезд. Здесь дело такое, можно угадать и остаться с суммой близкой к 100%, а можно искать новых арендаторов. И тут возникает срок поиска и итоговый ценник для новых арендаторов. Очевидно, что он тоже будет ниже, а возможно намного ниже привычного уровня аренды.Психология говорит следующая: если есть риск потерять с вероятностью 50% потерять 100 грн и 50% - ноль, или гарантированно потерять 50 грн, то абсолютное большинство выберет рискнуть. Но здесь накладывается головняк - ненужное при вирусе общения, показы. Их нельзя не принимать во внимание.Поэтому скидка до 50% на периода карантина - думаю приемлема.Я такую был морально готов дать, но пока уступил на коммуналке - о большем пока не просили (за апрель).

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California