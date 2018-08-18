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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3462346334643465>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 123
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
9
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:06

  Andreiii написав:hume А почему Вы думаете,что все только начинается?В начале карантина вообще можно было пересдать ликвидный объект по зимней цене, сейчас минус 10 процентов к январю где-то.Мне проще пусть выезжают,чем давать такие дисконты,а в сентябре под недовольные взгляды поднимать.Да звонков в разы меньше,особенно от маклеров,но спрос-то хоть какой-то,но есть.А к 20-ым числам апреля,если все будет,как говорит ПМ,рынок активизируется


Как бы у людей в самоизоляции не прибавляется финансов. Уже говорили посуточники тоже пытаются на долгосрок влезть именно сейчас.
Сдавал ликвидный объект в период карантина. Начал за неделю до карантина, в карантине ещё пару недель повисел, за всё время были только уточняющие звонки от риелторов.

Вы же обговариваете дисконт на период карантина. Есть одно опасение, что человек съедет вместе с окончанием карантина
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:08

  necovi4 написав:
  hume написав:Теперь торгуйтесь вы, 45% дисконта, при условии проживания арендатора в квартире, очень много. Я даю где то в пределах 20-30%.

Я тоже так думаю с 30% скидкой можно стартовать.


ситуация очень простая: вне зависимости от финансового положения арендатора, сейчас отличный момент просить скидку. У 50-60% - это объективные обстоятельства, может даже больше. Остальные просто не дураки.

Конечно, можно предположить, что у вас просят скидку те, кто просто пользуется ситуацией. И их желания не выльются в съезд. Здесь дело такое, можно угадать и остаться с суммой близкой к 100%, а можно искать новых арендаторов. И тут возникает срок поиска и итоговый ценник для новых арендаторов. Очевидно, что он тоже будет ниже, а возможно намного ниже привычного уровня аренды.

Психология говорит следующая: если есть риск потерять с вероятностью 50% потерять 100 грн и 50% - ноль, или гарантированно потерять 50 грн, то абсолютное большинство выберет рискнуть. Но здесь накладывается головняк - ненужное при вирусе общения, показы. Их нельзя не принимать во внимание.

Поэтому скидка до 50% на периода карантина - думаю приемлема.

Я такую был морально готов дать, но пока уступил на коммуналке - о большем пока не просили (за апрель).
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:08

  dir написав:
  барабашов написав:А вот чем больше такие как DIR и Респект выставят на улицу не входя в их положение

При всём желании нет никакого положения, даже никто у нас не заикается поджиться за счёт арендодателя. Кадры решают всё.

со всех сторон информация о дисконтировании ставок и съездах.
у вас "никто не заикается".
дайте две.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:11

  Yuri_T написав:
  dir написав:
  барабашов написав:А вот чем больше такие как DIR и Респект выставят на улицу не входя в их положение

При всём желании нет никакого положения, даже никто у нас не заикается поджиться за счёт арендодателя. Кадры решают всё.

со всех сторон информация о дисконтировании ставок и съездах.
у вас "никто не заикается".
дайте две.

Быть может всё ещё у нас впереди. Так вас успокоит!?
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:12

  redcat444 написав:Аваков заявил что карантин продлится еще минимум 2 мес. Его немного будут ослаблять не сразу, а постепенно. Думаю посуточной и долгосроч. аренде полный гаплык. А новое и втор жилье не знаю, у людей после долгого карантина останутся одни минуса на кредитках и счетах, которые придется отдавать квартирами.

А куда думаете люди из долгосрочной аренды денутся?Есть лучшие варианты массового трудоустройства в Украине,чем в Киеве?
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:17

  Andreiii написав:Абсолютно согласен с Влад442, экономику откроют,все начнет работать,восстановится достаточно быстро на отложенном спросе, а во многих азиатских странах и без вируса-маски обычное явление,глядишь и других инфекций в обществе поменьше станет,и народ загаживать шашлыками и отходами мероприятий Гидропарк да Труханов перестанут


ага . И долги за коммуналку заплатят .
купят самое необходимое
а дальше бездна экономическая
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:21

  hume написав:
  Andreiii написав:hume А почему Вы думаете,что все только начинается?В начале карантина вообще можно было пересдать ликвидный объект по зимней цене, сейчас минус 10 процентов к январю где-то.Мне проще пусть выезжают,чем давать такие дисконты,а в сентябре под недовольные взгляды поднимать.Да звонков в разы меньше,особенно от маклеров,но спрос-то хоть какой-то,но есть.А к 20-ым числам апреля,если все будет,как говорит ПМ,рынок активизируется


Как бы у людей в самоизоляции не прибавляется финансов. Уже говорили посуточники тоже пытаются на долгосрок влезть именно сейчас.
Сдавал ликвидный объект в период карантина. Начал за неделю до карантина, в карантине ещё пару недель повисел, за всё время были только уточняющие звонки от риелторов.

Вы же обговариваете дисконт на период карантина. Есть одно опасение, что человек съедет вместе с окончанием карантина


За эти 3 недели я сделал один вывод-чем из себя арендатор больше представляет,например в его личном проф. плане и т.д.,тем он более устойчив и не склонен к выпрашиванию скидок,здесь порядочные двусторонние отношения-не поднимаешь в сентябре-тебе не морочат голову с месяцом карантина,а те,кто по натуре "между капельками" и так ждали любого повода скидку клянчить,но с такими нужно расставаться без сожаления.Бывают и уважительные случаи конечно,но сейчас,начитавшись дурацких статей,действительно многие арендаторы начали пробовать понизить цены
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Представляете как вырастут долги за ЖКХ !
скоро услышим про отключение света , газа , воды и будущие проблемы с отоплением 2020-2021 .

Да и какой рост экономики без трудовых мигрантов -
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:29

  moldashavanin написав:Представляете как вырастут долги за ЖКХ !
скоро услышим про отключение света , газа , воды и будущие проблемы с отоплением 2020-2021 .

Да и какой рост экономики без трудовых мигрантов -

Один краха доллара ждёт.
второй ждёт из года в год отключение света, газа, воды

Франт дождался банкротства некоторых застройщиков
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:38

  hume написав:
  moldashavanin написав:Представляете как вырастут долги за ЖКХ !
скоро услышим про отключение света , газа , воды и будущие проблемы с отоплением 2020-2021 .

Да и какой рост экономики без трудовых мигрантов -

Один краха доллара ждёт.
второй ждёт из года в год отключение света, газа, воды

Франт дождался банкротства некоторых застройщиков


я дождусь своего звездного времени . Буду смотреть как сдохнет этот ТЕЦ .
moldashavanin
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