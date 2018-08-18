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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 кві, 2020 21:42
Andreiii написав:
,а те,кто по натуре "между капельками" и так ждали любого повода скидку клянчить,но с такими нужно расставаться без сожаления
Мародёры по месту регистрации в паспорте.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:49
moldashavanin написав: hume написав: moldashavanin написав:
Представляете как вырастут долги за ЖКХ !
скоро услышим про отключение света , газа , воды и будущие проблемы с отоплением 2020-2021 .
Да и какой рост экономики без трудовых мигрантов -
Один краха доллара ждёт.
второй ждёт из года в год отключение света, газа, воды
Франт дождался банкротства некоторых застройщиков
я дождусь своего звездного времени . Буду смотреть как сдохнет этот ТЕЦ .
ПЦ конечно. Зачем было рядом с ТЕЦ селиться, чтобы потом всю жизнь мечтать чтобы она перестала работать? "Наш народ любит г-вно и страдать"(с)
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airmax78
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Додано: Вів 07 кві, 2020 22:34
Унуноктий написав: striped написав:
Пузырь потому что:
- разгон застройщиками "бизнес-идеи" о "квартирке под сдачу как собственном пенсионном фонде"
про личный пенсионный фонд это моя идея
У вас большие размеры личных ПФ?
Президент США Дональд Трамп приблизительно за месяц эпидемии коронавируса потерял треть своего состояния, хотя сам он утверждает, что его "бизнес пострадал не сильно".
Как сообщает Forbes, месяц назад журналисты оценивали состояние президента США в $3,1 млрд, теперь — в $2,1 млрд.
Думай...те
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 07 кві, 2020 22:37
Serg-ik написав: Унуноктий написав: striped написав:
Пузырь потому что:
- разгон застройщиками "бизнес-идеи" о "квартирке под сдачу как собственном пенсионном фонде"
про личный пенсионный фонд это моя идея
У вас большие размеры личных ПФ?
Президент США Дональд Трамп приблизительно за месяц эпидемии коронавируса потерял треть своего состояния, хотя сам он утверждает, что его "бизнес пострадал не сильно".
Как сообщает Forbes, месяц назад журналисты оценивали состояние президента США в $3,1 млрд, теперь — в $2,1 млрд.
Думай...те
лично у меня 380 метров на аренду и 120 квартира где я живу+дача И два недостроя по 38 метров каждый
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Унуноктий
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Додано: Вів 07 кві, 2020 22:42
flyman написав:
Серж, якщо не можеш платити, які питання до лендлорда?
Береш та з"їзджаєш в дешевше, показавши дулю зажертому лендлорду.
Не всё так просто. Не могу сказать, что лендлорд зажрался.
Цена мой квартиры не намного больше, чем убитая двушка на 45 метров. И если я финансово не тяну, то, по идее, я из-за 2-3-тысяч должен съехать в более дешёвую. Но я не съеду в такое. Следовательно,лендлорд сделает вывод , что я финансово способен потянуть. Вывод с его стороны: зачем было начинать разговор?
Во-вторых, меня очень устраивает нынешняя география "работа-дом", к тому же есть надежда, что школа продолжит работать в мае...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 07 кві, 2020 22:45
Andreiii написав:hume
А почему Вы думаете,что все только начинается?В начале карантина вообще можно было пересдать ликвидный объект по зимней цене, сейчас минус 10 процентов к январю где-то.Мне проще пусть выезжают,чем давать такие дисконты,а в сентябре под недовольные взгляды поднимать.Да звонков в разы меньше,особенно от маклеров,но спрос-то хоть какой-то,но есть.А к 20-ым числам апреля,если все будет,как говорит ПМ,рынок активизируется
У меня конец марта и начало апреля люди заплатили по инерции. Все были в шоке, никто ничего не понимал, что с работой и т. п. Предприниматели тоже были в шоке и не все начали оперативно увольнения/сокращения. Каждый день люди привыкают к новой реальности и кто-то начинает думать о переезде в дешевый вариант, кто-то бросает квартиру и возвращается домой. Пик пустых квартир впереди. Потом, когда арендодатели посдают пару недель или месяц и привыкнут к новым реалиям, будет дно цен. По моим прикидкам это будет середина мая. Потом цены зафиксируются на летний несезон, потом ракета.
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Vlad442
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Додано: Вів 07 кві, 2020 22:48
Serg-ik написав: flyman написав:
Серж, якщо не можеш платити, які питання до лендлорда?
Береш та з"їзджаєш в дешевше, показавши дулю зажертому лендлорду.
Не всё так просто. Не могу сказать, что лендлорд зажрался.
Цена мой квартиры не намного больше, чем убитая двушка на 45 метров. И если я финансово не тяну, то, по идее, я из-за 2-3-тысяч должен съехать в более дешёвую. Но я не съеду в такое. Следовательно,лендлорд сделает вывод , что я финансово способен потянуть. Вывод с его стороны: зачем было начинать разговор?
Во-вторых, меня очень устраивает нынешняя география "работа-дом", к тому же есть надежда, что школа продолжит работать в мае...
Взвешенная финансовая политика арендодателя умноженная на внимательный подход к поиску им арендатора даёт произведение, которое и карантину с кризисом не по зубам.
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dir
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Додано: Вів 07 кві, 2020 22:50
Vlad442 написав: Andreiii написав:hume
А почему Вы думаете,что все только начинается?В начале карантина вообще можно было пересдать ликвидный объект по зимней цене, сейчас минус 10 процентов к январю где-то.Мне проще пусть выезжают,чем давать такие дисконты,а в сентябре под недовольные взгляды поднимать.Да звонков в разы меньше,особенно от маклеров,но спрос-то хоть какой-то,но есть.А к 20-ым числам апреля,если все будет,как говорит ПМ,рынок активизируется
У меня конец марта и начало апреля люди заплатили по инерции. Все были в шоке, никто ничего не понимал, что с работой и т. п. Предприниматели тоже были в шоке и не все начали оперативно увольнения/сокращения. Каждый день люди привыкают к новой реальности и кто-то начинает думать о переезде в дешевый вариант, кто-то бросает квартиру и возвращается домой. Пик пустых квартир впереди. Потом, когда арендодатели посдают пару недель или месяц и привыкнут к новым реалиям, будет дно цен. По моим прикидкам это будет середина мая. Потом цены зафиксируются на летний несезон, потом ракета.
А я все же надеюсь на дно,по аренде,в конце апреля.Потом,когда люди увидят четкие очертания окончания карантина-активизируются в нормальных рамках.Хотя середина мая тоже приемлимо
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Andreiii
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Додано: Вів 07 кві, 2020 22:50
necovi4 написав: investorkiev написав:
Ладно, провел работу по опросу арендаторов и (возможному) снижению аренды.
Итого результаты:
14% - в полной ж - даже не знают что делать,
29% - упали доходы/урезали з/п, получили скидку
43% - норм, скидку не давал
14% - пока в процессе общения.
У меня тоже арендаторы начинают бить тревогу
Первые квартиранты пока только намекают,мол рынок проседает, но я на них забил, так как юр лицо снимает у меня квартиру для них. Контора пока молчит, значит всё хорошо у них )))
Второй квартирант просит пойти на уступки и с 9600 прогнуться до 5000. Что скажете ? Не до хрена ли скидку просят ?
Рынок ещё не мониторил, неужели так всё печально ?
Это очень индивидуально. Готовы ли вы выходить с пересдачей и возиться с показами, или уехали за город? Сдаете сами или через риелтора? Сами сдадите быстро за 6,5-7, через риелтора за 5,5-6.
Сдавать нужно быстро - выше написал почему.
Еще имеет значение насколько рыночная была цена до этого. Вот Сержик, например, снимал ниже рынка и перескакивать пока ему некуда, значит повода для торга нет.
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Vlad442
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Додано: Вів 07 кві, 2020 22:55
dir написав:
Взвешенная финансовая политика арендодателя умноженная на внимательный подход к поиску им арендатора даёт произведение, которое и карантину с кризисом не по зубам.
Цыплят по осени считают. Если через месяц, когда цены упадут и выбор вариантов будет больше, арендаторы не съедут, тогда вы правильно отказали в скидке. Или повезло.
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Vlad442
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