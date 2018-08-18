RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3463346434653466

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 123
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
9
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я немного не так это вижу. я снимаю квартиру, с моими доходами ничего не случилось, но цена по рынку уже идет вниз. я озвучил арендодателю желание о снижении, он сказал, что помониторит и решим к следующему месяцу. в принципе, он всегда повышал по делу, думаю и тут сойдемся на реальной цене. ну а если человек станет в позу - то уже помониторю я и если решу, то он долго будет искать мне замену. хотя это уже не моя проблема.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 198
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 35 раз.
    Подякували: 59 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:01

    Повторю результат своего анализа рынка. Квартиры со скидкой в дешевом сегменте уходят за день.
    Большинство дешевых цен на олх сдаются по этой цене только до конца карантина. Обращайте внимание арендаторов, которые будут ссылаться на такие предложения, что с ними никто длительный договор по этим ценам подписывать не будет, что они попадут на переезд, а потом их выселят и вернут квартиру в посуточку или выставят цену, что уши завернутся.
    Vlad442
     
    Повідомлень: 6302
    З нами з: 07.10.14
    Подякував: 6 раз.
    Подякували: 1028 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:07

      Vlad442 написав:
      dir написав:Взвешенная финансовая политика арендодателя умноженная на внимательный подход к поиску им арендатора даёт произведение, которое и карантину с кризисом не по зубам.

    Цыплят по осени считают. Если через месяц, когда цены упадут и выбор вариантов будет больше, арендаторы не съедут, тогда вы правильно отказали в скидке. Или повезло.

    Цена априори не упадут ниже того уровня,на который сейчас рассчитывают самые "продвинутые" арендаторы, по цене на процентов 20 больше их хотелок можно сдать и сейчас без проблем.Дешевле тех дисконтов,если от рыночной цены на нормальный объект,про которые здесь упоминают, уж точно не будет.Хотя все оч. индивидуально-и основные показатели стартовая/предыдущая цена/ликвидность
    Andreiii
     
    Повідомлень: 28
    З нами з: 05.02.20
    Подякував: 0 раз.
    Подякували: 2 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:08

      Vlad442 написав:Повторю результат своего анализа рынка. Квартиры со скидкой в дешевом сегменте уходят за день.
    Большинство дешевых цен на олх сдаются по этой цене только до конца карантина. Обращайте внимание арендаторов, которые будут ссылаться на такие предложения, что с ними никто длительный договор по этим ценам подписывать не будет, что они попадут на переезд, а потом их выселят и вернут квартиру в посуточку или выставят цену, что уши завернутся.


    Народ не понимает, что лучше с проверенным лендлордом пересидеть, чем идти на дешевую квартиру, из которой через три месяца подж@пниками будут выгонять любителей халявы.
    investorkiev
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 2178
    З нами з: 06.03.19
    Подякував: 95 раз.
    Подякували: 239 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:11

      Vlad442 написав:
      dir написав:Взвешенная финансовая политика арендодателя умноженная на внимательный подход к поиску им арендатора даёт произведение, которое и карантину с кризисом не по зубам.

    Цыплят по осени считают. Если через месяц, когда цены упадут и выбор вариантов будет больше, арендаторы не съедут, тогда вы правильно отказали в скидке. Или повезло.
    Везение ожидаемое. Цены в низкий сезон падают каждый год. Годовые договора истекают с августа по октябрь.Для того их и заключают на год, чтобы не иметь дело с ежегодными просадками цен в весенне-летний период. Не просят у меня скидок. Ценовая политика у меня взвешенная.
    Востаннє редагувалось dir в Вів 07 кві, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
    dir
     
    Повідомлень: 309
    З нами з: 06.01.17
    Подякував: 17 раз.
    Подякували: 40 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:15

      dir написав: Везение ожидаемое. Цены в низкий сезон падают каждый год. Годовые договора истекают с августа по октябрь.Для того их и заключают на год, чтобы не иметь дело с ежегодными просадками цен в весенне-летний период.

    однозначно!
    Там, где вошел в ритм "осень-осень", все очень хорошо. Квартиранты, особенно если не матерые, смотрят какой ажиотаж в сентябре на квартиры, и думают что такое целый год. Поэтому даже не заморачиваются в течении года просмотрами альтернатив.
    Ну а в сентябре традиционно заводишь им песню "все так подорожало, но вам ставлю не новую рыночную цену в охулиард гривен в месяц, а скидочку от нее делаю -5%". И все счастливы. Пчелы несут мед пасечнику.

    Где по разным причинам в такой режим (еще) не вошел - постоянный гемор. Квартиранты вьезжают-сьезжают, теряешь в доходности и т.д.
    investorkiev
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 2178
    З нами з: 06.03.19
    Подякував: 95 раз.
    Подякували: 239 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:15

      Andreiii написав:
      Vlad442 написав:
      dir написав:Взвешенная финансовая политика арендодателя умноженная на внимательный подход к поиску им арендатора даёт произведение, которое и карантину с кризисом не по зубам.

    Цыплят по осени считают. Если через месяц, когда цены упадут и выбор вариантов будет больше, арендаторы не съедут, тогда вы правильно отказали в скидке. Или повезло.

    Цена априори не упадут ниже того уровня,на который сейчас рассчитывают самые "продвинутые" арендаторы, по цене на процентов 20 больше их хотелок можно сдать и сейчас без проблем.Дешевле тех дисконтов,если от рыночной цены на нормальный объект,про которые здесь упоминают, уж точно не будет.Хотя все оч. индивидуально-и основные показатели стартовая/предыдущая цена/ликвидность

    я снизил с 11 до 9 и с 11 до 8, проверять всё у них плохо или нет, нет желания не те деньги
    Унуноктий
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 21108
    З нами з: 20.04.08
    Подякував: 368 раз.
    Подякували: 524 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:20

    Новобуди в Києві.
    Повна анархія і беззаконня.

    Незрозуміло, як таке взагалі можливо?


    https://petrimazepa.com/volodar_metriv_tri_vezhi
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
    Frant
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 21264
    З нами з: 12.09.11
    Подякував: 1177 раз.
    Подякували: 2180 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:20

      investorkiev написав:
      Vlad442 написав:Повторю результат своего анализа рынка. Квартиры со скидкой в дешевом сегменте уходят за день.
    Большинство дешевых цен на олх сдаются по этой цене только до конца карантина. Обращайте внимание арендаторов, которые будут ссылаться на такие предложения, что с ними никто длительный договор по этим ценам подписывать не будет, что они попадут на переезд, а потом их выселят и вернут квартиру в посуточку или выставят цену, что уши завернутся.


    Народ не понимает, что лучше с проверенным лендлордом пересидеть, чем идти на дешевую квартиру, из которой через три месяца подж@пниками будут выгонять любителей халявы.


    Вот это верно,более чем.И как раз умные, работающие и с перспективой арендаторы это понимают,и свои усилия направляют для заработка по основному месту работы,а не для перевоза вещей каждый месяц
    Andreiii
     
    Повідомлень: 28
    З нами з: 05.02.20
    Подякував: 0 раз.
    Подякували: 2 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 3463346434653466
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Andreiii, dir, Google Adsense [Bot], investorkiev, Унуноктий і 1 гість
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1819, 1820, 1821
    rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
    		18203 2944645
    Переглянути останнє повідомлення
    Вів 07 кві, 2020 23:11
    Andreiii
    Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
    UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
    		1 6662
    Переглянути останнє повідомлення
    Вів 07 кві, 2020 19:03
    y_kosyak23_45
    Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
    zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
    		12 11763
    Переглянути останнє повідомлення
    Чет 12 бер, 2020 16:14
    detec

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Укргазбанк (9280)
    07.04.2020 23:08
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.