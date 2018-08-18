Додано: Вів 07 кві, 2020 23:00

я немного не так это вижу. я снимаю квартиру, с моими доходами ничего не случилось, но цена по рынку уже идет вниз. я озвучил арендодателю желание о снижении, он сказал, что помониторит и решим к следующему месяцу. в принципе, он всегда повышал по делу, думаю и тут сойдемся на реальной цене. ну а если человек станет в позу - то уже помониторю я и если решу, то он долго будет искать мне замену. хотя это уже не моя проблема.