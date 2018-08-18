Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я немного не так это вижу. я снимаю квартиру, с моими доходами ничего не случилось, но цена по рынку уже идет вниз. я озвучил арендодателю желание о снижении, он сказал, что помониторит и решим к следующему месяцу. в принципе, он всегда повышал по делу, думаю и тут сойдемся на реальной цене. ну а если человек станет в позу - то уже помониторю я и если решу, то он долго будет искать мне замену. хотя это уже не моя проблема.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
Повторю результат своего анализа рынка. Квартиры со скидкой в дешевом сегменте уходят за день. Большинство дешевых цен на олх сдаются по этой цене только до конца карантина. Обращайте внимание арендаторов, которые будут ссылаться на такие предложения, что с ними никто длительный договор по этим ценам подписывать не будет, что они попадут на переезд, а потом их выселят и вернут квартиру в посуточку или выставят цену, что уши завернутся.
dir написав:Взвешенная финансовая политика арендодателя умноженная на внимательный подход к поиску им арендатора даёт произведение, которое и карантину с кризисом не по зубам.
Цыплят по осени считают. Если через месяц, когда цены упадут и выбор вариантов будет больше, арендаторы не съедут, тогда вы правильно отказали в скидке. Или повезло.
Цена априори не упадут ниже того уровня,на который сейчас рассчитывают самые "продвинутые" арендаторы, по цене на процентов 20 больше их хотелок можно сдать и сейчас без проблем.Дешевле тех дисконтов,если от рыночной цены на нормальный объект,про которые здесь упоминают, уж точно не будет.Хотя все оч. индивидуально-и основные показатели стартовая/предыдущая цена/ликвидность
Vlad442 написав:Повторю результат своего анализа рынка. Квартиры со скидкой в дешевом сегменте уходят за день. Большинство дешевых цен на олх сдаются по этой цене только до конца карантина. Обращайте внимание арендаторов, которые будут ссылаться на такие предложения, что с ними никто длительный договор по этим ценам подписывать не будет, что они попадут на переезд, а потом их выселят и вернут квартиру в посуточку или выставят цену, что уши завернутся.
Народ не понимает, что лучше с проверенным лендлордом пересидеть, чем идти на дешевую квартиру, из которой через три месяца подж@пниками будут выгонять любителей халявы.
dir написав:Взвешенная финансовая политика арендодателя умноженная на внимательный подход к поиску им арендатора даёт произведение, которое и карантину с кризисом не по зубам.
Цыплят по осени считают. Если через месяц, когда цены упадут и выбор вариантов будет больше, арендаторы не съедут, тогда вы правильно отказали в скидке. Или повезло.
Везение ожидаемое. Цены в низкий сезон падают каждый год. Годовые договора истекают с августа по октябрь.Для того их и заключают на год, чтобы не иметь дело с ежегодными просадками цен в весенне-летний период. Не просят у меня скидок. Ценовая политика у меня взвешенная.
Востаннє редагувалось dir в Вів 07 кві, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
dir написав: Везение ожидаемое. Цены в низкий сезон падают каждый год. Годовые договора истекают с августа по октябрь.Для того их и заключают на год, чтобы не иметь дело с ежегодными просадками цен в весенне-летний период.
однозначно! Там, где вошел в ритм "осень-осень", все очень хорошо. Квартиранты, особенно если не матерые, смотрят какой ажиотаж в сентябре на квартиры, и думают что такое целый год. Поэтому даже не заморачиваются в течении года просмотрами альтернатив. Ну а в сентябре традиционно заводишь им песню "все так подорожало, но вам ставлю не новую рыночную цену в охулиард гривен в месяц, а скидочку от нее делаю -5%". И все счастливы. Пчелы несут мед пасечнику.
Где по разным причинам в такой режим (еще) не вошел - постоянный гемор. Квартиранты вьезжают-сьезжают, теряешь в доходности и т.д.
dir написав:Взвешенная финансовая политика арендодателя умноженная на внимательный подход к поиску им арендатора даёт произведение, которое и карантину с кризисом не по зубам.
Цыплят по осени считают. Если через месяц, когда цены упадут и выбор вариантов будет больше, арендаторы не съедут, тогда вы правильно отказали в скидке. Или повезло.
Цена априори не упадут ниже того уровня,на который сейчас рассчитывают самые "продвинутые" арендаторы, по цене на процентов 20 больше их хотелок можно сдать и сейчас без проблем.Дешевле тех дисконтов,если от рыночной цены на нормальный объект,про которые здесь упоминают, уж точно не будет.Хотя все оч. индивидуально-и основные показатели стартовая/предыдущая цена/ликвидность
я снизил с 11 до 9 и с 11 до 8, проверять всё у них плохо или нет, нет желания не те деньги
Vlad442 написав:Повторю результат своего анализа рынка. Квартиры со скидкой в дешевом сегменте уходят за день. Большинство дешевых цен на олх сдаются по этой цене только до конца карантина. Обращайте внимание арендаторов, которые будут ссылаться на такие предложения, что с ними никто длительный договор по этим ценам подписывать не будет, что они попадут на переезд, а потом их выселят и вернут квартиру в посуточку или выставят цену, что уши завернутся.
Народ не понимает, что лучше с проверенным лендлордом пересидеть, чем идти на дешевую квартиру, из которой через три месяца подж@пниками будут выгонять любителей халявы.
Вот это верно,более чем.И как раз умные, работающие и с перспективой арендаторы это понимают,и свои усилия направляют для заработка по основному месту работы,а не для перевоза вещей каждый месяц
investorkiev написав:Где по разным причинам в такой режим (еще) не вошел - постоянный гемор. Квартиранты вьезжают-сьезжают, теряешь в доходности и т.д.
Конечно не может не случиться у арендатора некий форс-мажор. Скажем новый контракт, повышение в новой стране, новом клубе и т.д. и квартира после потери арендатором залога становится вакантной в невысокий сезон. В таком случае такая квартира сдаётся до сентября (под предлогом друг к другу присмотреться, вдруг арендодатель не понравится). И опять входите в период осень-осень.