Додано: Вів 07 кві, 2020 23:27

По поводу истечения годовых договоров. Я говорю, что минимальный срок аренды 6 или 12 месяцев. При съезде раньше штраф в ползалога. Если проходит год, люди свободны от обязательств и могут съехать когда хотят. Вплоть до того, что оплатить неполный месяц и съехать через определенное количество дней.

Неужели есть те, у кого получилось подсадить людей на годовые договора с пролонгацией этого штрафа? Что люди могут съехать один день в году? Неужели нашлись арендаторы, которые подписались под таким?

Сейчас у меня только один договор со штрафом, остальные живут дольше оговоренного при вселении срока и, следовательно, могут съехать в любой момент.