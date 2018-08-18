Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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По поводу истечения годовых договоров. Я говорю, что минимальный срок аренды 6 или 12 месяцев. При съезде раньше штраф в ползалога. Если проходит год, люди свободны от обязательств и могут съехать когда хотят. Вплоть до того, что оплатить неполный месяц и съехать через определенное количество дней. Неужели есть те, у кого получилось подсадить людей на годовые договора с пролонгацией этого штрафа? Что люди могут съехать один день в году? Неужели нашлись арендаторы, которые подписались под таким? Сейчас у меня только один договор со штрафом, остальные живут дольше оговоренного при вселении срока и, следовательно, могут съехать в любой момент.
Унуноктий написав:я снизил с 11 до 9 и с 11 до 8, проверять всё у них плохо или нет, нет желания не те деньги
Деньги действительно не те, но при желании можно отучить от мародёрства. Ведь эти штука-две им точно не решают. То, что сдаётся обычно за 11 можно легко сдать новым арендаторам за 8-9. При этом старые арендаторы оставят 11 кгрн. залога, который и пойдёт в компенсацию несколько более низкой цены.А новые войдут с двумя месячными платами(одна из них залог). Надеюсь скидка распространяется на период карантина?
Унуноктий написав:я снизил с 11 до 9 и с 11 до 8, проверять всё у них плохо или нет, нет желания не те деньги
Деньги действительно не те, но при желании можно отучить от мародёрства. Ведь эти штука-две им точно не решают. То, что сдаётся обычно за 11 можно легко сдать новым арендаторам за 8-9. При этом старые арендаторы оставят 11 кгрн. залога, который и пойдёт в компенсацию несколько более низкой цены.А новые войдут с двумя месячными платами(одна из них залог). Надеюсь скидка распространяется на период карантина?
какой в ж*** штраф? живут по 2-3 года, предупредят за месяц, я заберу залог себе и что? я как нормальный лендлорд за городом живу сейчас, зачем мне эти нервы?
Востаннє редагувалось Унуноктий в Вів 07 кві, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:По поводу истечения годовых договоров. Я говорю, что минимальный срок аренды 6 или 12 месяцев. При съезде раньше штраф в ползалога. Если проходит год, люди свободны от обязательств и могут съехать когда хотят. Вплоть до того, что оплатить неполный месяц и съехать через определенное количество дней. Неужели есть те, у кого получилось подсадить людей на годовые договора с пролонгацией этого штрафа? Что люди могут съехать один день в году? Неужели нашлись арендаторы, которые подписались под таким? Сейчас у меня только один договор со штрафом, остальные живут дольше оговоренного при вселении срока и, следовательно, могут съехать в любой момент.
Договор заключается на 12 месяцев или на любой другой, но чтобы заканчивался в августе-сентябре. За месяц до окончания договора аренды, арендатор либо поднимает вопрос о продлении на оговариваемых условиях либо по истечению договора сдаёт квартиру в состоянии годном для заселения следующего арендатора. Получает назад залог и крепкое рукопожатие. Хочет продлить на год-новый договор. Договора осень-не осень не заключаются. Ни одного возражения по содержанию договора за все годы. Всё прозрачно и подробно разъясняется. Люди любят порядок и надёжность от внушающего эти чувства арендодателя. Опять таки, кто как договаривается.
Востаннє редагувалось dir в Вів 07 кві, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:По поводу истечения годовых договоров. Я говорю, что минимальный срок аренды 6 или 12 месяцев. При съезде раньше штраф в ползалога. Если проходит год, люди свободны от обязательств и могут съехать когда хотят. Вплоть до того, что оплатить неполный месяц и съехать через определенное количество дней. Неужели есть те, у кого получилось подсадить людей на годовые договора с пролонгацией этого штрафа? Что люди могут съехать один день в году? Неужели нашлись арендаторы, которые подписались под таким? Сейчас у меня только один договор со штрафом, остальные живут дольше оговоренного при вселении срока и, следовательно, могут съехать в любой момент.
Все правильно,и про ползалога тоже.Единственный вопрос-чтобы получить залог/пол за какой срок до выезды должны предупредить?Договор/факт,или они совпадают?
Унуноктий написав:я снизил с 11 до 9 и с 11 до 8, проверять всё у них плохо или нет, нет желания не те деньги
Деньги действительно не те, но при желании можно отучить от мародёрства. Ведь эти штука-две им точно не решают. То, что сдаётся обычно за 11 можно легко сдать новым арендаторам за 8-9. При этом старые арендаторы оставят 11 кгрн. залога, который и пойдёт в компенсацию несколько более низкой цены.А новые войдут с двумя месячными платами(одна из них залог). Надеюсь скидка распространяется на период карантина?
какой в ж*** штраф? живут по 2-3 года, предупредят за месяц, я заберу залог себе и что?
Живут по 5-6 лет и знают, что потеряют залог при досрочном расторжении текущего договора.Каждый год новый договор. Вот такой в ж... штраф. Арендодатель сдаёт по определённой цене на определённый срок. На год одна цена в месяц , на 3 месяца другая помесячная ставка. Нельзя сдавать на краткосрок по цене годичной аренды.