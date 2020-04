Додано: Сер 08 кві, 2020 00:10

airmax78 написав: flyman написав: всьо, видихаєм, корона розсмоктуєцця, завтра індекси почнуть "зеленіти",

починаєм прогрівати двигун рОкети....

всім хитрожопим орендарям готуватися на вихід. всьо, видихаєм, корона розсмоктуєцця, завтра індекси почнуть "зеленіти",починаєм прогрівати двигун рОкети....всім хитрожопим орендарям готуватися на вихід.

Это с чего вы так решили? Это с чего вы так решили?



https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4931132#p4931132

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4931209#p4931209

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/