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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 кві, 2020 23:59
dir написав: Унуноктий написав: dir написав:
Деньги действительно не те, но при желании можно отучить от мародёрства. Ведь эти штука-две им точно не решают. То, что сдаётся обычно за 11 можно легко сдать новым арендаторам за 8-9. При этом старые арендаторы оставят 11 кгрн. залога, который и пойдёт в компенсацию несколько более низкой цены.А новые войдут с двумя месячными платами(одна из них залог). Надеюсь скидка распространяется на период карантина?
какой в ж*** штраф? живут по 2-3 года, предупредят за месяц, я заберу залог себе и что?
Живут по 5-6 лет и знают, что потеряют залог при досрочном расторжении текущего договора.Каждый год новый договор. Вот такой в ж... штраф. Арендодатель сдаёт по определённой цене на определённый срок. На год одна цена в месяц , на 3 месяца другая помесячная ставка. Нельзя сдавать на краткосрок по цене годичной аренды.
лично вы сколько квартир сдаёте?
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Унуноктий
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Додано: Сер 08 кві, 2020 00:01
Andreiii написав:
Все правильно,и про ползалога тоже.Единственный вопрос-чтобы получить залог/пол за какой срок до выезды должны предупредить?Договор/факт,или они совпадают
Та пусть вообще не предупреждают. Договор закончился-дата окончания известна и значится в договоре. Сдали в годном состоянии,получили залог. Я не половиню, но при заключении договора аренды прошу указывать тот срок, в котором арендатор уверен(с "неуверенными"и на неподходящий мне срок, договора не заключаю). Всё равно при сдаче все спрашивают свободна ли квартира. Я не практикую показы при "живых" арендаторах, хотя такая опция в моём договоре прописана.
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dir
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Додано: Сер 08 кві, 2020 00:05
dir написав:
Договор заключается на 12 месяцев или на любой другой, но чтобы заканчивался в августе-сентябре. За месяц до окончания договора аренды, арендатор либо поднимает вопрос о продлении на оговариваемых условиях либо по истечению договора сдаёт квартиру в состоянии годном для заселения следующего арендатора.
Жестко.
dir написав:
Арендодатель сдаёт по определённой цене на определённый срок. На год одна цена в месяц , на 3 месяца другая помесячная ставка. Нельзя сдавать на краткосрок по цене годичной аренды.
Это понятно, для первого договора подходит, но штрафовать человека, который прожил 3 года за досрочный съезд?...
Andreiii написав:
Все правильно,и про ползалога тоже.Единственный вопрос-чтобы получить залог/пол за какой срок до выезды должны предупредить?Договор/факт,или они совпадают?
Принято за две недели, но я такое обычно не прописываю. Формально могут вместо оплаты ключи отдать. Обычно люди сами приходят и говорят когда они планируют съезжать, чтобы оплатить неполный месяц или договориться о возврате/пересчете. Зачем мне знать о их съезде сильно заранее? Рекламу я даю так, чтобы вечером можно показать. Большинство людей ищут с сегодня на сегодня и давать рекламу заранее это только отвечать на лишние пустые звонки.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 кві, 2020 00:09
Vlad442 написав:
Это понятно, для первого договора подходит, но штрафовать человека, который прожил 3 года за досрочный съезд?...
Это не штраф, это частичная компенсация незапланированного простоя и потери времени и усилий на новую сдачу. Каждый год -новый договор.
Востаннє редагувалось dir
в Сер 08 кві, 2020 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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dir
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Додано: Сер 08 кві, 2020 00:10
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4931132#p4931132https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4931209#p4931209
airmax78 написав: flyman написав:
всьо, видихаєм, корона розсмоктуєцця, завтра індекси почнуть "зеленіти",
починаєм прогрівати двигун рОкети....
всім хитрожопим орендарям готуватися на вихід.
Это с чего вы так решили?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 08 кві, 2020 01:18
Пока США стабильно показывают +30 тыс. в день. Куда зеленеть?
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 08 кві, 2020 09:45
Как знатно у многопенисных подгорает.
И Прохожий что-то не приглашает их в профильную ветку перейти?
А квартиры для покупки сейчас кто-то смотрит? Или продавцы их в засол до осени-ракеты нынче откладывают
?
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striped
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Додано: Сер 08 кві, 2020 09:53
Девочки, идите уже со своей арендой на профильную ветку. А здесь обсуждают ОБВАЛ нереальных цен на КРЖН. Наше время приходит. Мы здесь власть.
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artlife
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