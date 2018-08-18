RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3465346634673468

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 124
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
9
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
39
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
18
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:59

  dir написав:
  Унуноктий написав:
  dir написав:Деньги действительно не те, но при желании можно отучить от мародёрства. Ведь эти штука-две им точно не решают. То, что сдаётся обычно за 11 можно легко сдать новым арендаторам за 8-9. При этом старые арендаторы оставят 11 кгрн. залога, который и пойдёт в компенсацию несколько более низкой цены.А новые войдут с двумя месячными платами(одна из них залог). Надеюсь скидка распространяется на период карантина?

какой в ж*** штраф? живут по 2-3 года, предупредят за месяц, я заберу залог себе и что?
Живут по 5-6 лет и знают, что потеряют залог при досрочном расторжении текущего договора.Каждый год новый договор. Вот такой в ж... штраф. Арендодатель сдаёт по определённой цене на определённый срок. На год одна цена в месяц , на 3 месяца другая помесячная ставка. Нельзя сдавать на краткосрок по цене годичной аренды.

лично вы сколько квартир сдаёте?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21110
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Andreiii написав:Все правильно,и про ползалога тоже.Единственный вопрос-чтобы получить залог/пол за какой срок до выезды должны предупредить?Договор/факт,или они совпадают
Та пусть вообще не предупреждают. Договор закончился-дата окончания известна и значится в договоре. Сдали в годном состоянии,получили залог. Я не половиню, но при заключении договора аренды прошу указывать тот срок, в котором арендатор уверен(с "неуверенными"и на неподходящий мне срок, договора не заключаю). Всё равно при сдаче все спрашивают свободна ли квартира. Я не практикую показы при "живых" арендаторах, хотя такая опция в моём договоре прописана.
dir
 
Повідомлень: 316
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  dir написав:Договор заключается на 12 месяцев или на любой другой, но чтобы заканчивался в августе-сентябре. За месяц до окончания договора аренды, арендатор либо поднимает вопрос о продлении на оговариваемых условиях либо по истечению договора сдаёт квартиру в состоянии годном для заселения следующего арендатора.

Жестко.
  dir написав:Арендодатель сдаёт по определённой цене на определённый срок. На год одна цена в месяц , на 3 месяца другая помесячная ставка. Нельзя сдавать на краткосрок по цене годичной аренды.

Это понятно, для первого договора подходит, но штрафовать человека, который прожил 3 года за досрочный съезд?...
  Andreiii написав:Все правильно,и про ползалога тоже.Единственный вопрос-чтобы получить залог/пол за какой срок до выезды должны предупредить?Договор/факт,или они совпадают?

Принято за две недели, но я такое обычно не прописываю. Формально могут вместо оплаты ключи отдать. Обычно люди сами приходят и говорят когда они планируют съезжать, чтобы оплатить неполный месяц или договориться о возврате/пересчете. Зачем мне знать о их съезде сильно заранее? Рекламу я даю так, чтобы вечером можно показать. Большинство людей ищут с сегодня на сегодня и давать рекламу заранее это только отвечать на лишние пустые звонки.
Vlad442
 
Повідомлень: 6305
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Это понятно, для первого договора подходит, но штрафовать человека, который прожил 3 года за досрочный съезд?...
Это не штраф, это частичная компенсация незапланированного простоя и потери времени и усилий на новую сдачу. Каждый год -новый договор.
Востаннє редагувалось dir в Сер 08 кві, 2020 00:10, всього редагувалось 1 раз.
dir
 
Повідомлень: 316
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:10

  airmax78 написав:
  flyman написав:всьо, видихаєм, корона розсмоктуєцця, завтра індекси почнуть "зеленіти",
починаєм прогрівати двигун рОкети....
всім хитрожопим орендарям готуватися на вихід.

Это с чего вы так решили?


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4931132#p4931132
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4931209#p4931209
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18345
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:18

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:всьо, видихаєм, корона розсмоктуєцця, завтра індекси почнуть "зеленіти",
починаєм прогрівати двигун рОкети....
всім хитрожопим орендарям готуватися на вихід.

Это с чего вы так решили?


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4931132#p4931132
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4931209#p4931209

Пока США стабильно показывают +30 тыс. в день. Куда зеленеть?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 26.02.18
Подякував: 368 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как знатно у многопенисных подгорает.

И Прохожий что-то не приглашает их в профильную ветку перейти?

А квартиры для покупки сейчас кто-то смотрит? Или продавцы их в засол до осени-ракеты нынче откладывают ;) ?
striped
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:53

Девочки, идите уже со своей арендой на профильную ветку. А здесь обсуждают ОБВАЛ нереальных цен на КРЖН. Наше время приходит. Мы здесь власть. :mrgreen:
artlife
 
Повідомлень: 321
З нами з: 07.10.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3465346634673468
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, striped і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1819, 1820, 1821
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18204 2945197
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 09:44
dir
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 6677
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11769
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.