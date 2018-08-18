Додано: Сер 08 кві, 2020 11:06

artlife написав: Первый написав: airmax78 написав: Чему вы радуетесь - не понимаю. П..цу. Що не зрозумілого то? П..цу. Що не зрозумілого то?

На рынке киевской жилой недвижимости наступает п..ц? Да вы что? Линк в студию!

Или приведите пару реальных историй из жизни. На рынке киевской жилой недвижимости наступает п..ц? Да вы что? Линк в студию!Или приведите пару реальных историй из жизни.

История из жизни. Буквально в этом году знакомый знакомого прикупил квартиру в Файна-тауне.У него свой дом 30км от Киева, но подрастает дочка, скоро ей в школу. И что-бы она ходила в Киевскую школу, прикупил квартиру. Конфигурацию пока не знаю: может в квартире будет жить жена+дочка, а он приезжать. Может все вместе по будням будут в квартире, а на выходные в доме.Знакомый примечателен тем, что он два года, 2007 и 2008 работал начальником земельного отдела одного района Киевской области.За это время построил дом 550 кв.м, купил два лексуса жене. С 2009 года нигде ни дня не работал.Деньги явно есть еще, раз купил квартиру в недешевом Файна-тауне.Красавчик! Украинский Стив Джобс.Это я к чему: недвижимость в тучные годы (а земля тоже недвижимость) может моментально обеспечить тебя на всю жизнь. Бинго!