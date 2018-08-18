|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:40
Первый написав:
airmax78 написав:Чему вы радуетесь - не понимаю.
П..цу. Що не зрозумілого то?
П..цу? Всё плохо? Мы все умрём?
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:40
В худшем случае будет корректировка. Но не п...ц
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5691
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:57
flyman написав:
ярчэ Охрі чи Неймана?
Я без сарказма. С момента когда вы пытались рассуждали о КРН сняв комнату с холодильником, вы сделали существенный рывок вперед.
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 714
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:58
J_P написав: flyman написав:
ярчэ Охрі чи Неймана?
Я без сарказма. С момента когда вы пытались рассуждали о КРН сняв комнату с холодильником, вы сделали существенный рывок вперед.
дик KSE
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18349
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1043 раз.
- Подякували: 1196 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:06
artlife написав: Первый написав:
airmax78 написав:Чему вы радуетесь - не понимаю.
П..цу. Що не зрозумілого то?
На рынке киевской жилой недвижимости наступает п..ц? Да вы что? Линк в студию!
Или приведите пару реальных историй из жизни.
История из жизни. Буквально в этом году знакомый знакомого прикупил квартиру в Файна-тауне.
У него свой дом 30км от Киева, но подрастает дочка, скоро ей в школу. И что-бы она ходила в Киевскую школу, прикупил квартиру. Конфигурацию пока не знаю: может в квартире будет жить жена+дочка, а он приезжать. Может все вместе по будням будут в квартире, а на выходные в доме.
Знакомый примечателен тем, что он два года, 2007 и 2008 работал начальником земельного отдела одного района Киевской области.
За это время построил дом 550 кв.м, купил два лексуса жене. С 2009 года нигде ни дня не работал.
Деньги явно есть еще, раз купил квартиру в недешевом Файна-тауне.
Красавчик! Украинский Стив Джобс.
Это я к чему: недвижимость в тучные годы (а земля тоже недвижимость) может моментально обеспечить тебя на всю жизнь. Бинго!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2180
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:06
airmax78 написав:
Чему вы радуетесь - не понимаю.
Вероятно это не радость, а удовлетворённость от справедливости. В мире перепроизводство товаров, надо бороться за покупателя. Но мир перевернулся с ног на голову, если люди покупают коробку в муравейнике возле мусоросжигательного завода и очистных сооружений по 1800$/м. Там должно быть социальное жильё, а если по уму, то вообще зона отчуждения. Что случилось? Я бы мог понять, если бы ипотеку раздавали – деньги попадают к людям, которые не умеют с ними обращаться и поэтому у них их не было до этого. Они не умеют считать, рассчитывать свои силы и бюджет, поэтому покупают на эмоциях и разгоняют цены.
Сказать, что я, например, радуюсь кризису? Нет! Но мне приятно, если деньги начинают приобретать ценность т.к. это результат моего труда.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1399
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:10
investorkiev написав:
Деньги явно есть еще, раз купил квартиру в недешевом Файна-тауне
Да прям бизнес-класс, чо
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26791
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 6373 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:11
investorkiev написав: artlife написав: Первый написав:
Що не зрозумілого то?
На рынке киевской жилой недвижимости наступает п..ц? Да вы что? Линк в студию!
Или приведите пару реальных историй из жизни.
История из жизни. Буквально в этом году знакомый знакомого прикупил квартиру в Файна-тауне.
У него свой дом 30км от Киева, но подрастает дочка, скоро ей в школу. И что-бы она ходила в Киевскую школу, прикупил квартиру. Конфигурацию пока не знаю: может в квартире будет жить жена+дочка, а он приезжать. Может все вместе по будням будут в квартире, а на выходные в доме.
Знакомый примечателен тем, что он два года, 2007 и 2008 работал начальником земельного отдела одного района Киевской области.
За это время построил дом 550 кв.м, купил два лексуса жене. С 2009 года нигде ни дня не работал.
Деньги явно есть еще, раз купил квартиру в недешевом Файна-тауне.
Красавчик! Украинский Стив Джобс.
Это я к чему: недвижимость в тучные годы (а земля тоже недвижимость) может моментально обеспечить тебя на всю жизнь. Бинго!
Ну вот, спасибо за историю.
А у Первого
уже наступил какой-то п..ц, всё пропало и т.д., мы все умрём.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:22
artlife написав:
А у Первого
уже наступил какой-то п..ц, всё пропало и т.д., мы все умрём.
Хто лишився скніти в мегаполісі, в того депресняк.
А ті що виїхали відсидітися подалі від Києва, оптимізм.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18349
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1043 раз.
- Подякували: 1196 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:25
Faceless написав: investorkiev написав:
Деньги явно есть еще, раз купил квартиру в недешевом Файна-тауне
Да прям бизнес-класс, чо
Ну кагбы КАН всегда выставляет дорогой ценник.
Как по мне - то слишком дорогой, хотя вам может это и дешево. Хз, о вкусах (и о толщине кошелька) не спорят.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2180
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|