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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3467346834693470>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 126
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
39
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:40

  Первый написав:
airmax78 написав:Чему вы радуетесь - не понимаю.
П..цу. Що не зрозумілого то?

П..цу? Всё плохо? Мы все умрём? :mrgreen:
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В худшем случае будет корректировка. Но не п...ц
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:57

  flyman написав:ярчэ Охрі чи Неймана?

Я без сарказма. С момента когда вы пытались рассуждали о КРН сняв комнату с холодильником, вы сделали существенный рывок вперед.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:58

  J_P написав:
  flyman написав:ярчэ Охрі чи Неймана?

Я без сарказма. С момента когда вы пытались рассуждали о КРН сняв комнату с холодильником, вы сделали существенный рывок вперед.

дик KSE
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:06

  artlife написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:Чему вы радуетесь - не понимаю.
П..цу. Що не зрозумілого то?

На рынке киевской жилой недвижимости наступает п..ц? Да вы что? Линк в студию!
Или приведите пару реальных историй из жизни. :mrgreen:


История из жизни. Буквально в этом году знакомый знакомого прикупил квартиру в Файна-тауне.
У него свой дом 30км от Киева, но подрастает дочка, скоро ей в школу. И что-бы она ходила в Киевскую школу, прикупил квартиру. Конфигурацию пока не знаю: может в квартире будет жить жена+дочка, а он приезжать. Может все вместе по будням будут в квартире, а на выходные в доме.

Знакомый примечателен тем, что он два года, 2007 и 2008 работал начальником земельного отдела одного района Киевской области.
За это время построил дом 550 кв.м, купил два лексуса жене. С 2009 года нигде ни дня не работал.
Деньги явно есть еще, раз купил квартиру в недешевом Файна-тауне.

Красавчик! Украинский Стив Джобс.

Это я к чему: недвижимость в тучные годы (а земля тоже недвижимость) может моментально обеспечить тебя на всю жизнь. Бинго!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:06

  airmax78 написав:Чему вы радуетесь - не понимаю.

Вероятно это не радость, а удовлетворённость от справедливости. В мире перепроизводство товаров, надо бороться за покупателя. Но мир перевернулся с ног на голову, если люди покупают коробку в муравейнике возле мусоросжигательного завода и очистных сооружений по 1800$/м. Там должно быть социальное жильё, а если по уму, то вообще зона отчуждения. Что случилось? Я бы мог понять, если бы ипотеку раздавали – деньги попадают к людям, которые не умеют с ними обращаться и поэтому у них их не было до этого. Они не умеют считать, рассчитывать свои силы и бюджет, поэтому покупают на эмоциях и разгоняют цены.
Сказать, что я, например, радуюсь кризису? Нет! Но мне приятно, если деньги начинают приобретать ценность т.к. это результат моего труда.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Деньги явно есть еще, раз купил квартиру в недешевом Файна-тауне

Да прям бизнес-класс, чо
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:11

  investorkiev написав:
  artlife написав:
  Первый написав:Що не зрозумілого то?

На рынке киевской жилой недвижимости наступает п..ц? Да вы что? Линк в студию!
Или приведите пару реальных историй из жизни. :mrgreen:


История из жизни. Буквально в этом году знакомый знакомого прикупил квартиру в Файна-тауне.
У него свой дом 30км от Киева, но подрастает дочка, скоро ей в школу. И что-бы она ходила в Киевскую школу, прикупил квартиру. Конфигурацию пока не знаю: может в квартире будет жить жена+дочка, а он приезжать. Может все вместе по будням будут в квартире, а на выходные в доме.

Знакомый примечателен тем, что он два года, 2007 и 2008 работал начальником земельного отдела одного района Киевской области.
За это время построил дом 550 кв.м, купил два лексуса жене. С 2009 года нигде ни дня не работал.
Деньги явно есть еще, раз купил квартиру в недешевом Файна-тауне.

Красавчик! Украинский Стив Джобс.

Это я к чему: недвижимость в тучные годы (а земля тоже недвижимость) может моментально обеспечить тебя на всю жизнь. Бинго!


Ну вот, спасибо за историю.
А у Первого уже наступил какой-то п..ц, всё пропало и т.д., мы все умрём. :mrgreen:
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:22

вплив карантину

  artlife написав:
А у Первого уже наступил какой-то п..ц, всё пропало и т.д., мы все умрём. :mrgreen:


Хто лишився скніти в мегаполісі, в того депресняк.
А ті що виїхали відсидітися подалі від Києва, оптимізм.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:25

  Faceless написав:
  investorkiev написав:Деньги явно есть еще, раз купил квартиру в недешевом Файна-тауне

Да прям бизнес-класс, чо


Ну кагбы КАН всегда выставляет дорогой ценник.
Как по мне - то слишком дорогой, хотя вам может это и дешево. Хз, о вкусах (и о толщине кошелька) не спорят.
investorkiev
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