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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:28
artlife написав: Первый написав:
airmax78 написав:Чему вы радуетесь - не понимаю.
П..цу. Що не зрозумілого то?
На рынке киевской жилой недвижимости наступает п..ц? Да вы что? Линк в студию!
Или приведите пару реальных историй из жизни.
В країні наступає п..ц
І Радіти цьому, ну хз, мабуть необхідно бути альтернативно обдарованим.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:30
investorkiev написав:
История из жизни. Буквально в этом году знакомый знакомого прикупил квартиру в Файна-тауне.
У него свой дом 30км от Киева, но подрастает дочка, скоро ей в школу. И что-бы она ходила в Киевскую школу, прикупил квартиру. Конфигурацию пока не знаю: может в квартире будет жить жена+дочка, а он приезжать. Может все вместе по будням будут в квартире, а на выходные в доме.
Знакомый примечателен тем, что он два года, 2007 и 2008 работал начальником земельного отдела одного района Киевской области.
За это время построил дом 550 кв.м, купил два лексуса жене. С 2009 года нигде ни дня не работал.
Деньги явно есть еще, раз купил квартиру в недешевом Файна-тауне.
Красавчик! Украинский Стив Джобс.
Это я к чему: недвижимость в тучные годы (а земля тоже недвижимость) может моментально обеспечить тебя на всю жизнь. Бинго!
Трибека, у вас есть знакомые не коррупционеры?
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hume
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:38
hume написав: investorkiev написав:
История из жизни. Буквально в этом году знакомый знакомого прикупил квартиру в Файна-тауне.
У него свой дом 30км от Киева, но подрастает дочка, скоро ей в школу. И что-бы она ходила в Киевскую школу, прикупил квартиру. Конфигурацию пока не знаю: может в квартире будет жить жена+дочка, а он приезжать. Может все вместе по будням будут в квартире, а на выходные в доме.
Знакомый примечателен тем, что он два года, 2007 и 2008 работал начальником земельного отдела одного района Киевской области.
За это время построил дом 550 кв.м, купил два лексуса жене. С 2009 года нигде ни дня не работал.
Деньги явно есть еще, раз купил квартиру в недешевом Файна-тауне.
Красавчик! Украинский Стив Джобс.
Это я к чему: недвижимость в тучные годы (а земля тоже недвижимость) может моментально обеспечить тебя на всю жизнь. Бинго!
Трибека, у вас есть знакомые не коррупционеры?
Есть конечно. Но их истории не так пронзительно интересны.
Работает человек, копит годами, покупает 1 квартиру, и все. Ну самый максимум через 5 лет еще вторую купит.
Все интересные истории, касающиеся недвижимости с обычными людьми закончились в 2009 году.
А этот знакомый, по сути даже не коррупционер, а визионер - он начал земельную реформу и «открыл» рынок земли за 13 лет до того, как это приняла Верховная рада. Человек опередил свое время))
ЗЫ: а если серьезно, то нет наверное ни одного ТОПа (ну кроме Сержика) В крупных компаниях, который бы не мутил что-то, если ему хоть немного позволяют полномочия.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:41
Richi написав: airmax78 написав:
Чему вы радуетесь - не понимаю.
Вероятно это не радость, а удовлетворённость от справедливости. В мире перепроизводство товаров, надо бороться за покупателя. Но мир перевернулся с ног на голову, если люди покупают коробку в муравейнике возле мусоросжигательного завода и очистных сооружений по 1800$/м. Там должно быть социальное жильё, а если по уму, то вообще зона отчуждения. Что случилось? Я бы мог понять, если бы ипотеку раздавали – деньги попадают к людям, которые не умеют с ними обращаться и поэтому у них их не было до этого. Они не умеют считать, рассчитывать свои силы и бюджет, поэтому покупают на эмоциях и разгоняют цены.
Сказать, что я, например, радуюсь кризису? Нет! Но мне приятно, если деньги начинают приобретать ценность т.к. это результат моего труда.
Біда у тому що Результат Вашої сьогоднішньої і завтрашньої праці втрачає цінність.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:52
Эта история (при условии, что это не фантазия под сельским самогоном) еще одна иллюстрация того, что КРЖН рос на вот таких шальных деньгах. Количество коррупционеров со временем даже при негативном сценарии может не упасть, но их доходы (а значит возможности "инвестирования") упадут, т.к. деньги у их "клиентов" закончатся стремительно и безвозвратно. Уйдет эта подпорка - рынок провалится на следующий уровень. И так до момента, когда на рынке не будет спроса только от реальных покупателей для жизни и сетевиков, которые будут работать уже в промышленных масштабах. Но думаю и они будут уходить в формат доходных домов, а не разбросанных по городу квартир.
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striped
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:57
striped написав:
Эта история (при условии, что это не фантазия под сельским самогоном) еще одна иллюстрация того, что КРЖН рос на вот таких шальных деньгах. Количество коррупционеров со временем даже при негативном сценарии может не упасть, но их доходы (а значит возможности "инвестирования") упадут, т.к. деньги у их "клиентов" закончатся стремительно и безвозвратно. Уйдет эта подпорка - рынок провалится на следующий уровень. И так до момента, когда на рынке не будет спроса только от реальных покупателей для жизни и сетевиков, которые будут работать уже в промышленных масштабах. Но думаю и они будут уходить в формат доходных домов, а не разбросанных по городу квартир.
Да, я тоже жду обвала цен именно на бизнес и элитку - именно в этих сегментах гребут коррупционеры.
Как думаете, какая доля коррупционных денег в квартирах в Тетрисе?
А в любом доме ДБК4? - тут реальные трудовые деньги граждан, скопленные потом и кровью. Так что тут ценам окажут фундаментальную поддержку обычные люди, которым квартиры нужны для жизни, а не для понтов перед гостями своими «можными МОПами».
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investorkiev
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:59
striped написав:
Эта история (при условии, что это не фантазия под сельским самогоном) еще одна иллюстрация того, что КРЖН рос на вот таких шальных деньгах. Количество коррупционеров со временем даже при негативном сценарии может не упасть, но их доходы (а значит возможности "инвестирования") упадут, т.к. деньги у их "клиентов" закончатся стремительно и безвозвратно. Уйдет эта подпорка - рынок провалится на следующий уровень. И так до момента, когда на рынке не будет спроса только от реальных покупателей для жизни и сетевиков, которые будут работать уже в промышленных масштабах. Но думаю и они будут уходить в формат доходных домов, а не разбросанных по городу квартир.
Во всем мире это рынок разбросанных по городу квартир, но в Киеве он станет рынком доходных домов и сетевиков (на 8.04.2020 нет ни одного). Из какого идеального мира вы нам пишете?
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airmax78
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:02
investorkiev написав: striped написав:
Эта история (при условии, что это не фантазия под сельским самогоном) еще одна иллюстрация того, что КРЖН рос на вот таких шальных деньгах. Количество коррупционеров со временем даже при негативном сценарии может не упасть, но их доходы (а значит возможности "инвестирования") упадут, т.к. деньги у их "клиентов" закончатся стремительно и безвозвратно. Уйдет эта подпорка - рынок провалится на следующий уровень. И так до момента, когда на рынке не будет спроса только от реальных покупателей для жизни и сетевиков, которые будут работать уже в промышленных масштабах. Но думаю и они будут уходить в формат доходных домов, а не разбросанных по городу квартир.
Да, я тоже жду обвала цен именно на бизнес и элитку - именно в этих сегментах гребут коррупционеры.
Как думаете, какая доля коррупционных денег в квартирах в Тетрисе?
А в любом доме ДБК4? - тут реальные трудовые деньги граждан, скопленные потом и кровью. Так что тут ценам окажут фундаментальную поддержку обычные люди, которым квартиры нужны для жизни, а не для понтов перед гостями своими «можными МОПами».
Не может элитка и бизнес обвалиться сильно ниже чем они сейчас есть. Снизу их подпирает Круша для трудового народа по 1800 за метр.
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airmax78
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:06
airmax78 написав:
Круша для трудового народа по 1800 за метр.
40 м2 - 72 000 дол????
Щось докуя.
Діліть на 2, це нормальна ціна. З убогим ремонтом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:11
airmax78 написав:
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Не может элитка и бизнес обвалиться сильно ниже чем они сейчас есть. Снизу их подпирает Круша для трудового народа по 1800 за метр.
Та це все одно буде залежати від реальних доходів та розподілу /кількості народу в різних прошарках . Раптом буде рости середній клас з відповідними доходами - але навряд , швидше навпаки - ще зменшуватиметься . Тому у елітка буде потрібна все меншій кількості бажаючих ( точніше - можучих ) ...
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Puente
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