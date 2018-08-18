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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3468346934703471

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 126
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
39
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:18

...
Востаннє редагувалось artlife в Сер 08 кві, 2020 12:21, всього редагувалось 2 разів.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:19

  Frant написав:
  airmax78 написав:Круша для трудового народа по 1800 за метр.

40 м2 - 72 000 дол????
Щось докуя.
Діліть на 2, це нормальна ціна. З убогим ремонтом.

Я недавно скидував, круша без ремонту 1200 уе/метр.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:21

  Puente написав:
  airmax78 написав:,
Не может элитка и бизнес обвалиться сильно ниже чем они сейчас есть. Снизу их подпирает Круша для трудового народа по 1800 за метр.


Та це все одно буде залежати від реальних доходів та розподілу /кількості народу в різних прошарках . Раптом буде рости середній клас з відповідними доходами - але навряд , швидше навпаки - ще зменшуватиметься . Тому у елітка буде потрібна все меншій кількості бажаючих ( точніше - можучих ) ...

Средний класс у нас не покупает элитку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:22

  Первый написав:
artlife написав:
  Первый написав:П..цу. Що не зрозумілого то?

На рынке киевской жилой недвижимости наступает п..ц? Да вы что? Линк в студию!
Или приведите пару реальных историй из жизни. :mrgreen:
В країні наступає п..ц

І Радіти цьому, ну хз, мабуть необхідно бути альтернативно обдарованим.

Вы ветку не попутали? Мы здесь про КРЖН, вообще-то.
Всё пропало, мы все умрём? Скоро пА500? Линк в студию!
Алтернативно обдарованный вы наш.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

artlife написав:
  Первый написав:
artlife написав:[quote="4931431:Первый"]П..цу. Що не зрозумілого то?

На рынке киевской жилой недвижимости наступает п..ц? Да вы что? Линк в студию!
Или приведите пару реальных историй из жизни. :mrgreen:
В країні наступає п..ц

І Радіти цьому, ну хз, мабуть необхідно бути альтернативно обдарованим.

Вы ветку не попутали? Мы здесь про КРЖН, вообще-то.
Всё пропало, мы все умрём? Скоро пА500? Линк в студию!
Алтернативно обдарованный вы наш.[/quote]Парк закрили...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:36

  Первый написав:
artlife написав:
  Первый написав:В країні наступає п..ц
І Радіти цьому, ну хз, мабуть необхідно бути альтернативно обдарованим.

Вы ветку не попутали? Мы здесь про КРЖН, вообще-то.
Всё пропало, мы все умрём? Скоро пА500? Линк в студию!
Алтернативно обдарованный вы наш.

Парк закрили...

А по теме есть что сказать? Скоро ПА500?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:43

  investorkiev написав:
  striped написав:Эта история (при условии, что это не фантазия под сельским самогоном) еще одна иллюстрация того, что КРЖН рос на вот таких шальных деньгах. Количество коррупционеров со временем даже при негативном сценарии может не упасть, но их доходы (а значит возможности "инвестирования") упадут, т.к. деньги у их "клиентов" закончатся стремительно и безвозвратно. Уйдет эта подпорка - рынок провалится на следующий уровень. И так до момента, когда на рынке не будет спроса только от реальных покупателей для жизни и сетевиков, которые будут работать уже в промышленных масштабах. Но думаю и они будут уходить в формат доходных домов, а не разбросанных по городу квартир.


Да, я тоже жду обвала цен именно на бизнес и элитку - именно в этих сегментах гребут коррупционеры.

Как думаете, какая доля коррупционных денег в квартирах в Тетрисе?

А в любом доме ДБК4? - тут реальные трудовые деньги граждан, скопленные потом и кровью. Так что тут ценам окажут фундаментальную поддержку обычные люди, которым квартиры нужны для жизни, а не для понтов перед гостями своими «можными МОПами».


Ну так ти, вже ж росказував як батьки гроші на круші дали. За часів данецк руліт.
А зараз єдине що лишилось здавати в оренду те що куплене раніше.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

artlife написав:
  Первый написав:
artlife написав:[quote="4931509:Первый"]
В країні наступає п..ц
І Радіти цьому, ну хз, мабуть необхідно бути альтернативно обдарованим.

Вы ветку не попутали? Мы здесь про КРЖН, вообще-то.
Всё пропало, мы все умрём? Скоро пА500? Линк в студию!
Алтернативно обдарованный вы наш.

Парк закрили...

А по теме есть что сказать? Скоро ПА500?[/quote]Парк закрили це по темі.
Па 500?

Хз.
Але якщо буде, то радості від цього ні у кого не буде...

У Васєньки радості від вартості домоволодіння на 60 сотках в селах березані за 2000 дол ніхто не бачив.
Всім процвітання!
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