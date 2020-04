Додано: Сер 08 кві, 2020 13:16

artlife написав: Первый написав: Парк закрили це по темі.

Па 500?

Хз.

Але якщо буде, то радості від цього ні у кого не буде... звісно крім Вас.

Минулого року в Києві інвестував при ПА600.

Так що ПА500 цілком реально.



В Ірпені ще два роки тому можна було інвестувати ПА400 м2.

