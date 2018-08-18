RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3470347134723473>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 126
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
39
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:16

  artlife написав:
  Первый написав:Парк закрили це по темі.
Па 500?
Хз.
Але якщо буде, то радості від цього ні у кого не буде... звісно крім Вас.
У Васєньки радості від вартості домоволодіння на 60 сотках в селах березані за 2000 дол ніхто не бачив.

Так ПА500 скоро или не, груститель?

Минулого року в Києві інвестував при ПА600.
Так що ПА500 цілком реально.

В Ірпені ще два роки тому можна було інвестувати ПА400 м2.
У 2015 у готове ПА260 у Бучі.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 кві, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18365
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:я тоже жду обвала цен именно на бизнес и элитку - именно в этих сегментах гребут коррупционеры.

Как думаете, какая доля коррупционных денег в квартирах в Тетрисе?

Есть идея:
найти нарушения в документах на постройку Тетриса, вынести решение суда о незаконности строительства, Тетрис снести. Это такая же история, как с ликвидацией неплатёжеспособных банков. Покупателям выплатить по 200 000 грн. Посмотрим кто выйдет митинговать против сноса.
поржительные моменты: строители при деньгах, коррупционеры наказаны
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10584
З нами з: 10.06.11
Подякував: 181 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:Скоро ПА500?

с каких делов всплыл такой ценник?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10584
З нами з: 10.06.11
Подякував: 181 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  artlife написав:
  Первый написав:Парк закрили це по темі.
Па 500?
Хз.
Але якщо буде, то радості від цього ні у кого не буде... звісно крім Вас.
У Васєньки радості від вартості домоволодіння на 60 сотках в селах березані за 2000 дол ніхто не бачив.

Так ПА500 скоро или не, груститель?

Минулого року в Києві інвестував при ПА600.
Так що ПА500 цілком реально.

В Ірпені ще два роки тому можна було інвестувати ПА400 м2.
У 2015 у готове ПА260 у Бучі.
Мені здається Па 500 це не про таке житло йде мова.
Можу помилятися.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15191
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1990 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:23

А давайте А52 обговоримо? Бачили останє відео від чувачка? https://youtu.be/iGayKqv47a0

Особливо вбудований інститут сподобався.... :lol:
2 роки затримки... :shock:
Не пройти до будинку, не проїхать... :roll:

Цікаво зрозуміти портрет покупця в цьому А52 :?: Лошок-скоробогатько :?:
change_pm
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:23

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:я тоже жду обвала цен именно на бизнес и элитку - именно в этих сегментах гребут коррупционеры.

Как думаете, какая доля коррупционных денег в квартирах в Тетрисе?

Есть идея:
найти нарушения в документах на постройку Тетриса, вынести решение суда о незаконности строительства, Тетрис снести. Это такая же история, как с ликвидацией неплатёжеспособных банков. Покупателям выплатить по 200 000 грн. Посмотрим кто выйдет митинговать против сноса.
поржительные моменты: строители при деньгах, коррупционеры наказаны


Покупателям выплатить по 200 000 грн.

на якій підставі?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18365
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:24

  Первый написав:
flyman написав:
  artlife написав:Так ПА500 скоро или не, груститель?

Минулого року в Києві інвестував при ПА600.
Так що ПА500 цілком реально.

В Ірпені ще два роки тому можна було інвестувати ПА400 м2.
У 2015 у готове ПА260 у Бучі.
Мені здається Па 500 це не про таке житло йде мова.
Можу помилятися.

Про ПОХ, не про ТТ і Тетріс.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18365
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:
flyman написав:[quote="4931644:artlife"]
Так ПА500 скоро или не, груститель?

Минулого року в Києві інвестував при ПА600.
Так що ПА500 цілком реально.

В Ірпені ще два роки тому можна було інвестувати ПА400 м2.
У 2015 у готове ПА260 у Бучі.
Мені здається Па 500 це не про таке житло йде мова.
Можу помилятися.

Про ПОХ, не про ТТ і Тетріс.[/quote]
Характеристики ТТ і Тетріса зрозумілі.
Які характеристики ПОХ?
Наприклад. ЖК севен, мордор, войцеховський сіті, чешка, бпс, сарай під лісом чи в лісі. Про що йде мова? Що повинно коштувати по 500?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15191
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1990 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:А давайте А52 обговоримо? Бачили останє відео від чувачка? https://youtu.be/iGayKqv47a0

Особливо вбудований інститут сподобався.... :lol:
2 роки затримки..

В ЖК Науковый тоже собирались какому то институту для науки отдать нижние этажи...якобы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10584
З нами з: 10.06.11
Подякував: 181 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:39

  Первый написав:Які характеристики ПОХ?
Наприклад. ЖК севен, мордор, войцеховський сіті, чешка, бпс, сарай під лісом чи в лісі. Про що йде мова? Що повинно коштувати по 500?

Аркада, Круші...

Кілька років тому, Обухівська 1к на 30м2 16куе...
Варшавський теж десь біля ПА600 був тоді...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18365
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3470347134723473>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1819, 1820, 1821
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18204 2945564
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 09:44
dir
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 6688
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.