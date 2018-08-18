Минулого року в Києві інвестував при ПА600.
Так що ПА500 цілком реально.
В Ірпені ще два роки тому можна було інвестувати ПА400 м2.
У 2015 у готове ПА260 у Бучі.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:16
Минулого року в Києві інвестував при ПА600.
Так що ПА500 цілком реально.
В Ірпені ще два роки тому можна було інвестувати ПА400 м2.
У 2015 у готове ПА260 у Бучі.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 кві, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Есть идея:
найти нарушения в документах на постройку Тетриса, вынести решение суда о незаконности строительства, Тетрис снести. Это такая же история, как с ликвидацией неплатёжеспособных банков. Покупателям выплатить по 200 000 грн. Посмотрим кто выйдет митинговать против сноса.
поржительные моменты: строители при деньгах, коррупционеры наказаны
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мені здається Па 500 це не про таке житло йде мова.
Можу помилятися.
Всім процвітання!
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:23
А давайте А52 обговоримо? Бачили останє відео від чувачка?
Особливо вбудований інститут сподобався....
2 роки затримки...
Не пройти до будинку, не проїхать...
Цікаво зрозуміти портрет покупця в цьому А52 Лошок-скоробогатько
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:23
Покупателям выплатить по 200 000 грн.
на якій підставі?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:24
Про ПОХ, не про ТТ і Тетріс.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Про ПОХ, не про ТТ і Тетріс.[/quote]
Характеристики ТТ і Тетріса зрозумілі.
Які характеристики ПОХ?
Наприклад. ЖК севен, мордор, войцеховський сіті, чешка, бпс, сарай під лісом чи в лісі. Про що йде мова? Що повинно коштувати по 500?
Всім процвітання!
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В ЖК Науковый тоже собирались какому то институту для науки отдать нижние этажи...якобы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:39
Аркада, Круші...
Кілька років тому, Обухівська 1к на 30м2 16куе...
Варшавський теж десь біля ПА600 був тоді...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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