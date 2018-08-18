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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:45
А що це ви почали якось абстрактно рахувати ? А як раніше - 100 оренд , чи там 5 років середньої ? Чи ще якось - але з прив"язкою до чогось . Можна ще спробувати середній розмір хабара вичислити на момент ... Або хоча б відкату ... Тоді бюджет -відкат-загальні суми- відсоток на нерухомість- ціна ...
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Puente
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:50
Serg-ik написав: artlife написав:
Скоро ПА500?
с каких делов всплыл такой ценник?
Та вот отсюда:
Прохожий написав:
терпение, терпение и еще раз терпение...
нужно дальше ждать ПА500 в обжитом монолитном новострое
Получается, что Первый предлагал ждать п..ца и радовался этому. И тут такое:
Первый написав:
В країні наступає п..ц
Поэтому и возник вопрос. Всё пропало? П..ц вже наступыв? Скоро ПА500?
Востаннє редагувалось artlife
в Сер 08 кві, 2020 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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artlife
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:06
artlife написав: Serg-ik написав: artlife написав:
Скоро ПА500?
с каких делов всплыл такой ценник?
Та вот отсюда:
Прохожий написав:
терпение, терпение и еще раз терпение...
нужно дальше ждать ПА500 в обжитом монолитном новострое
И тут такое:
Первый написав:
В країні наступає п..ц
Поэтому и возник вопрос. Всё пропало? Мы все умрем?
в продаванів паніка
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:07
flyman написав: Первый написав:
Які характеристики ПОХ?
Наприклад. ЖК севен, мордор, войцеховський сіті, чешка, бпс, сарай під лісом чи в лісі. Про що йде мова? Що повинно коштувати по 500?
Аркада, Круші...
Кілька років тому, Обухівська 1к на 30м2 16куе...
Варшавський теж десь біля ПА600 був тоді...
Варшавский па600 готовый,обжитой,с асфальтированной дорогой к нему и всей прилагающейся инфраструктурой как микрорайону?
И однуха-хрущ в каком состоянии предлагался за 15-16-... : заходи и живи или сначала сдери все до кирпича и плит перекрытия а потом после дезинфекции..., не так?
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барабашов
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:25
барабашов написав: flyman написав: Первый написав:
Які характеристики ПОХ?
Наприклад. ЖК севен, мордор, войцеховський сіті, чешка, бпс, сарай під лісом чи в лісі. Про що йде мова? Що повинно коштувати по 500?
Аркада, Круші...
Кілька років тому, Обухівська 1к на 30м2 16куе...
Варшавський теж десь біля ПА600 був тоді...
Варшавский па600 готовый,обжитой,с асфальтированной дорогой к нему и всей прилагающейся инфраструктурой как микрорайону?
И однуха-хрущ в каком состоянии предлагался за 15-16-... : заходи и живи или сначала сдери все до кирпича и плит перекрытия а потом после дезинфекции..., не так?
при чому тут ламповий хрущ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:26
Serg-ik написав: investorkiev написав:
я тоже жду обвала цен именно на бизнес и элитку - именно в этих сегментах гребут коррупционеры.
Как думаете, какая доля коррупционных денег в квартирах в Тетрисе?
Есть идея:
найти нарушения в документах на постройку Тетриса, вынести решение суда о незаконности строительства, Тетрис снести.
Это такая же история, как с ликвидацией неплатёжеспособных банков. Покупателям выплатить по 200 000 грн. Посмотрим кто выйдет митинговать против сноса.
поржительные моменты: строители при деньгах, коррупционеры наказаны
Есть серьёзные основания считать, что на митинг соберут если не пенсионеров и бюджетников (что было бы вообще сюр, но тоже не исключается), то каких-то "молодых-прогрессивных-средний-класс-я-был-в-Европе", которые будут кричать, что это не соответствует "стандартам БиБиСи" и вообще "коммунальный большевизм".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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