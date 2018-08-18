Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кілька років тому, Обухівська 1к на 30м2 16куе... Варшавський теж десь біля ПА600 був тоді...
Дешевше буде?
Следующий мем после "па500" - "па300". P.S. Я вижу что на этой ветке теперь есть кому бороться с нереальными ценами на КРЖН. Ветка в надежных руках. Могу спокойно уйти. На время или навсегда - не знаю. Если хватит силы воли - то навсегда.
Макс, если вы уйдете, с кем же мне лететь на РОКЕТЕ?
Кілька років тому, Обухівська 1к на 30м2 16куе... Варшавський теж десь біля ПА600 був тоді...
Дешевше буде?
Следующий мем после "па500" - "па300". P.S. Я вижу что на этой ветке теперь есть кому бороться с нереальными ценами на КРЖН. Ветка в надежных руках. Могу спокойно уйти. На время или навсегда - не знаю. Если хватит силы воли - то навсегда.
напишете, коли будете продавати, нам тре маячок
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/