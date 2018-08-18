Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кілька років тому, Обухівська 1к на 30м2 16куе... Варшавський теж десь біля ПА600 був тоді...
Дешевше буде?
Следующий мем после "па500" - "па300". P.S. Я вижу что на этой ветке теперь есть кому бороться с нереальными ценами на КРЖН. Ветка в надежных руках. Могу спокойно уйти. На время или навсегда - не знаю. Если хватит силы воли - то навсегда.
Макс, если вы уйдете, с кем же мне лететь на РОКЕТЕ?
Кілька років тому, Обухівська 1к на 30м2 16куе... Варшавський теж десь біля ПА600 був тоді...
Дешевше буде?
Следующий мем после "па500" - "па300". P.S. Я вижу что на этой ветке теперь есть кому бороться с нереальными ценами на КРЖН. Ветка в надежных руках. Могу спокойно уйти. На время или навсегда - не знаю. Если хватит силы воли - то навсегда.
напишете, коли будете продавати, нам тре маячок
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
P.S. Нашим форумным пессимистам-обвалистам может не зайти
Судя по нику вы представитель Столица групп? Согласны с мнением риелтора предлагаю послушать эксперта с 5:10 https://youtu.be/IYsrGh-mdZo?t=309 говорит следующее: продажи у топ застройщиков упали на 30%. у прочих -на 40-50% люди воспользовались скачком доллара и купили квартиры на 10% дешевле. а дальше-убийственное: застройщики не будут опускать цены , они будут регулировть рынок снижением темпов строительства!!!
отличный ход!!! люди им доверяют в кризис, несут бабло,а здесь такой финт все знают что нужно повышать производительность труда, производить больше продукции в единицу времени. Но это правило не касается КРЖН.
мощный спич. Со Столицей всё ясно в квадрате
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
P.S. Нашим форумным пессимистам-обвалистам может не зайти
Судя по нику вы представитель Столица групп? Согласны с мнением риелтора предлагаю послушать эксперта с 5:10 https://youtu.be/IYsrGh-mdZo?t=309 говорит следующее: продажи у топ застройщиков упали на 30%. у прочих -на 40-50% люди воспользовались скачком доллара и купили квартиры на 10% дешевле. а дальше-убийственное: застройщики не будут опускать цены , они будут регулировть рынок снижением темпов строительства!!!
отличный ход!!! люди им доверяют в кризис, несут бабло,а здесь такой финт все знают что нужно повышать производительность труда, производить больше продукции в единицу времени. Но это правило не касается КРЖН.
мощный спич. Со Столицей всё ясно в квадрате
так в дусі інвесторкієв і зєбобіків: "шоб удєржать ринок КРЖН от підєнія надо просто создать дехвіцит нєдвігі"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 кві, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Так и не понял из видео, на чем строится оптимизм и ожидания роста к концу года, не 1 аргумента не услышал кроме как рынок иррационален - экономический спад меньше денег - укрбуд, аркада и прочие заморозки - меньше доверия - банкротства целых отраслей (туризм/малые магазы/кафешки и тд)
естественно за копейки никто продавать не будет, но как рынок недвиги может не упасть при этом процентов на 15-20 я не вижу, во многих странах он уже подпросел
gonzo написав:Так и не понял из видео, на чем строится оптимизм и ожидания роста к концу года - укрбуд, аркада и прочие заморозки - меньше доверия
Какое доверие к вторичке? Что ей не доверять? Зашел-увидел-купил.
Раньше мог зайти-покрутить носом-уйти в ОП аркады/укрбуда, сейчас не можешь. Остаешься во вторичке. Раньше была кока-кола и пепси. Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?