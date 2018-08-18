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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3472347334743475>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 126
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
39
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:59

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:
  flyman написав:Аркада, Круші...

Кілька років тому, Обухівська 1к на 30м2 16куе...
Варшавський теж десь біля ПА600 був тоді...


Дешевше буде?

Следующий мем после "па500" - "па300".
P.S. Я вижу что на этой ветке теперь есть кому бороться с нереальными ценами на КРЖН. Ветка в надежных руках. Могу спокойно уйти. На время или навсегда - не знаю. Если хватит силы воли - то навсегда.

Макс, если вы уйдете, с кем же мне лететь на РОКЕТЕ?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:07

  change_pm написав:А давайте А52 обговоримо? Бачили останє відео від чувачка? https://youtu.be/iGayKqv47a0

Особливо вбудований інститут сподобався.... :lol:
2 роки затримки... :shock:
Не пройти до будинку, не проїхать... :roll:
:

Так строить нельзя, вставили соседям "по самое немогу". Давно за "этим" наблюдаю, даже как то звонили из оп а52 предлагали этот проект.

Поржал по поводу заборов, блогер правильно подметил, что одни заборы повсюду

Вообще после комплексной застройки кана мало что заходит
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:39

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:
  flyman написав:Аркада, Круші...

Кілька років тому, Обухівська 1к на 30м2 16куе...
Варшавський теж десь біля ПА600 був тоді...


Дешевше буде?

Следующий мем после "па500" - "па300".
P.S. Я вижу что на этой ветке теперь есть кому бороться с нереальными ценами на КРЖН. Ветка в надежных руках. Могу спокойно уйти. На время или навсегда - не знаю. Если хватит силы воли - то навсегда.

напишете, коли будете продавати, нам тре маячок
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:10

  investorkiev написав:Макс, если вы уйдете, с кем же мне лететь на РОКЕТЕ?


Где-то далеко летят поезда,
и рОкеты сбиваются с пути,
Если он уйдет - это навсегда,
Так что пpосто не дай ему уйти.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:30

  sg_comp написав:Свежий выпуск:


P.S. Нашим форумным пессимистам-обвалистам может не зайти :D

Судя по нику вы представитель Столица групп?
Согласны с мнением риелтора
предлагаю послушать эксперта с 5:10
https://youtu.be/IYsrGh-mdZo?t=309
говорит следующее:
продажи у топ застройщиков упали на 30%. у прочих -на 40-50%
люди воспользовались скачком доллара и купили квартиры на 10% дешевле.
а дальше-убийственное: застройщики не будут опускать цены , они будут регулировть рынок снижением темпов строительства!!!

отличный ход!!!
люди им доверяют в кризис, несут бабло,а здесь такой финт
все знают что нужно повышать производительность труда, производить больше продукции в единицу времени. Но это правило не касается КРЖН.

мощный спич. Со Столицей всё ясно в квадрате
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:58

  Serg-ik написав:
  sg_comp написав:Свежий выпуск:


P.S. Нашим форумным пессимистам-обвалистам может не зайти :D

Судя по нику вы представитель Столица групп?
Согласны с мнением риелтора
предлагаю послушать эксперта с 5:10
https://youtu.be/IYsrGh-mdZo?t=309
говорит следующее:
продажи у топ застройщиков упали на 30%. у прочих -на 40-50%
люди воспользовались скачком доллара и купили квартиры на 10% дешевле.
а дальше-убийственное: застройщики не будут опускать цены , они будут регулировть рынок снижением темпов строительства!!!

отличный ход!!!
люди им доверяют в кризис, несут бабло,а здесь такой финт
все знают что нужно повышать производительность труда, производить больше продукции в единицу времени. Но это правило не касается КРЖН.

мощный спич. Со Столицей всё ясно в квадрате

так в дусі інвесторкієв і зєбобіків: "шоб удєржать ринок КРЖН от підєнія надо просто создать дехвіцит нєдвігі"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 кві, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:59

стоимость ремонта в Киеве 2020 год
https://www.youtube.com/watch?v=I0mEq361_Vk
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так и не понял из видео, на чем строится оптимизм и ожидания роста к концу года, не 1 аргумента не услышал кроме как рынок иррационален
- экономический спад меньше денег
- укрбуд, аркада и прочие заморозки - меньше доверия
- банкротства целых отраслей (туризм/малые магазы/кафешки и тд)

естественно за копейки никто продавать не будет, но как рынок недвиги может не упасть при этом процентов на 15-20 я не вижу, во многих странах он уже подпросел
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:01

  Serg-ik написав:стоимость ремонта в Киеве 2020 год
https://www.youtube.com/watch?v=I0mEq361_Vk

я так і не поняв, яка цєна на м2?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:09

  gonzo написав:Так и не понял из видео, на чем строится оптимизм и ожидания роста к концу года
- укрбуд, аркада и прочие заморозки - меньше доверия


Какое доверие к вторичке? Что ей не доверять? Зашел-увидел-купил.

Раньше мог зайти-покрутить носом-уйти в ОП аркады/укрбуда, сейчас не можешь. Остаешься во вторичке. Раньше была кока-кола и пепси. Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?
investorkiev
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