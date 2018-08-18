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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:12
flyman написав:
я так і не поняв, яка цєна на м2?
10000 грн за метр за работу, чистовые и черновые материалы. включая обои, двери. светильники, ламинат, плитку.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:14
investorkiev написав:
Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?
неудачный пример. Надо хотя бы на производителях авто попробовать прикинуть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:17
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:32
Serg-ik написав:
10000 грн за метр за работу, чистовые и черновые материалы. включая обои, двери. светильники, ламинат, плитку.
Добуя. При желании за 2-3 штуки баксов можно сделать приличный ремонт в двушке.
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