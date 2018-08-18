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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3472347334743475

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 126
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
39
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:12

  flyman написав:
  Serg-ik написав:стоимость ремонта в Киеве 2020 год
https://www.youtube.com/watch?v=I0mEq361_Vk

я так і не поняв, яка цєна на м2?

10000 грн за метр за работу, чистовые и черновые материалы. включая обои, двери. светильники, ламинат, плитку.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?
неудачный пример. Надо хотя бы на производителях авто попробовать прикинуть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Украине стремительно растет число безработных.
https://korrespondent.net/ukraine/42149 ... zrabotnykh
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:32

  Serg-ik написав:10000 грн за метр за работу, чистовые и черновые материалы. включая обои, двери. светильники, ламинат, плитку.

Добуя. При желании за 2-3 штуки баксов можно сделать приличный ремонт в двушке.
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