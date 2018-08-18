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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:12
flyman написав:
я так і не поняв, яка цєна на м2?
10000 грн за метр за работу, чистовые и черновые материалы. включая обои, двери. светильники, ламинат, плитку.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:14
investorkiev написав:
Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?
неудачный пример. Надо хотя бы на производителях авто попробовать прикинуть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:17
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:32
Serg-ik написав:
10000 грн за метр за работу, чистовые и черновые материалы. включая обои, двери. светильники, ламинат, плитку.
Добуя. При желании за 2-3 штуки баксов можно сделать приличный ремонт в двушке.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:43
investorkiev написав: airmax78 написав:
Следующий мем после "па500" - "па300".
P.S. Я вижу что на этой ветке теперь есть кому бороться с нереальными ценами на КРЖН. Ветка в надежных руках. Могу спокойно уйти. На время или навсегда - не знаю. Если хватит силы воли - то навсегда.
Макс, если вы уйдете, с кем же мне лететь на РОКЕТЕ?
Не переживайте, Макс регулярно, каждые 2 года уходит... Правда не на долго и всегда возвращается...
Макс, кстати, так а где вы сейчас живете и какая ваша "текущая инвестиция" подскажите плиз, а то я тут давненько не был. Отстал от событий так сказать
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Amat
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:44
investorkiev написав: gonzo написав:
Так и не понял из видео, на чем строится оптимизм и ожидания роста к концу года
- укрбуд, аркада и прочие заморозки - меньше доверия
Какое доверие к вторичке? Что ей не доверять? Зашел-увидел-купил.
Раньше мог зайти-покрутить носом-уйти в ОП аркады/укрбуда, сейчас не можешь. Остаешься во вторичке. Раньше была кока-кола и пепси. Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?
причем тут бутылочка кокаколы?
если пепси обанкротилась потому что газировку никто не покупает, то желающих вложиться в акции кокаколы тоже пойдут вниз так как у нее все те же проблемы
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gonzo
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:10
Я думаю что до полного окончания пандемии говорить о покупке. недвижимости просто инвестиционно неправильно.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:21
Investor_K написав:
Я думаю что до полного окончания пандемии говорить о покупке. недвижимости просто инвестиционно неправильно.
но после полного окончания пандемии не окончится сразу финансовый шторм
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:37
Serg-ik написав: Investor_K написав:
Я думаю что до полного окончания пандемии говорить о покупке. недвижимости просто инвестиционно неправильно.
но после полного окончания пандемии не окончится сразу финансовый шторм
пандемія ще буте йти "волнами",
говорять, шо дев"ятий вал особо опасний (чи девал
).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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