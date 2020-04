Додано: Сер 08 кві, 2020 18:37

Serg-ik написав: Investor_K написав: Я думаю что до полного окончания пандемии говорить о покупке. недвижимости просто инвестиционно неправильно. Я думаю что до полного окончания пандемии говорить о покупке. недвижимости просто инвестиционно неправильно. но после полного окончания пандемии не окончится сразу финансовый шторм но после полного окончания пандемии не окончится сразу финансовый шторм

пандемія ще буте йти "волнами",

говорять, шо дев"ятий вал особо опасний (чи девал ). пандемія ще буте йти "волнами",говорять, шо дев"ятий вал особо опасний (чи девал).

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/