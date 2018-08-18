Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Следующий мем после "па500" - "па300". P.S. Я вижу что на этой ветке теперь есть кому бороться с нереальными ценами на КРЖН. Ветка в надежных руках. Могу спокойно уйти. На время или навсегда - не знаю. Если хватит силы воли - то навсегда.
Макс, если вы уйдете, с кем же мне лететь на РОКЕТЕ?
Не переживайте, Макс регулярно, каждые 2 года уходит... Правда не на долго и всегда возвращается...
Макс, кстати, так а где вы сейчас живете и какая ваша "текущая инвестиция" подскажите плиз, а то я тут давненько не был. Отстал от событий так сказать
gonzo написав:Так и не понял из видео, на чем строится оптимизм и ожидания роста к концу года - укрбуд, аркада и прочие заморозки - меньше доверия
Какое доверие к вторичке? Что ей не доверять? Зашел-увидел-купил.
Раньше мог зайти-покрутить носом-уйти в ОП аркады/укрбуда, сейчас не можешь. Остаешься во вторичке. Раньше была кока-кола и пепси. Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?
причем тут бутылочка кокаколы? если пепси обанкротилась потому что газировку никто не покупает, то желающих вложиться в акции кокаколы тоже пойдут вниз так как у нее все те же проблемы
Serg-ik написав:Судя по нику вы представитель Столица групп? Согласны с мнением риелтора предлагаю послушать эксперта с 5:10 https://youtu.be/IYsrGh-mdZo?t=309 говорит следующее: продажи у топ застройщиков упали на 30%. у прочих -на 40-50% люди воспользовались скачком доллара и купили квартиры на 10% дешевле. а дальше-убийственное: застройщики не будут опускать цены , они будут регулировть рынок снижением темпов строительства!!!
отличный ход!!! люди им доверяют в кризис, несут бабло,а здесь такой финт все знают что нужно повышать производительность труда, производить больше продукции в единицу времени. Но это правило не касается КРЖН.
мощный спич. Со Столицей всё ясно в квадрате
Вы видимо хотели купить квартиру в Варшавском, раз так переживаете за Столицу. Те, кто рискнул в 2016 (я тогда недооценил перспективу района) купили по 500$ за квадрат и уже живут в своих квартирах, что же вы не рискнули? То-то же. Снижать темпы строительства тема не новая, Хмельницкий в интервью (можно найти на ютубе) говорил, что строят Новопечерские липки медленно под спрос, не снижая цену. То же самое будет делать КАН, если понадобится, конкурентов по качеству у них не много. Да, хрущевки будут по 500$, сможете отхватить трешку задешево.