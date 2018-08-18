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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3473347434753476

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 126
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
39
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:55

  gonzo написав:
  investorkiev написав:
  gonzo написав:Так и не понял из видео, на чем строится оптимизм и ожидания роста к концу года
- укрбуд, аркада и прочие заморозки - меньше доверия


Какое доверие к вторичке? Что ей не доверять? Зашел-увидел-купил.

Раньше мог зайти-покрутить носом-уйти в ОП аркады/укрбуда, сейчас не можешь. Остаешься во вторичке. Раньше была кока-кола и пепси. Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?

причем тут бутылочка кокаколы?
если пепси обанкротилась потому что газировку никто не покупает, то желающих вложиться в акции кокаколы тоже пойдут вниз так как у нее все те же проблемы

Что значит «никто не покупает газировку»?? В магазинах полно, люди пьют каждый день. Укрбуд что, обанкротился потому что у него не покупали квартиры????
Аркада обанкротилась потому что у нее не покупали квартиры?? А как же очереди на улицу, которые с ничи занимали страждущие купить на старте продаж однушку??
На Столицу наехали потому что там никто не покупает квартиры??


Второе. При чем тут акции кока-колы?? Вы ж не акции КГС покупать будете, а готовый продукт.

Вторичка- готовый продукт. Уже не важно кто его построил и что у него с акциями. Квартиры в готовой Патриотике продаются отлично. Квартиры в недостроенной Патриотике - это мертвый висяк.

Пейте колу, покупайте квартиры.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:08

  Serg-ik написав:
  sg_comp написав:Свежий выпуск:


P.S. Нашим форумным пессимистам-обвалистам может не зайти :D

Судя по нику вы представитель Столица групп?
Согласны с мнением риелтора
предлагаю послушать эксперта с 5:10
https://youtu.be/IYsrGh-mdZo?t=309
говорит следующее:
продажи у топ застройщиков упали на 30%. у прочих -на 40-50%
люди воспользовались скачком доллара и купили квартиры на 10% дешевле.
а дальше-убийственное: застройщики не будут опускать цены , они будут регулировть рынок снижением темпов строительства!!!

отличный ход!!!
люди им доверяют в кризис, несут бабло,а здесь такой финт
все знают что нужно повышать производительность труда, производить больше продукции в единицу времени. Но это правило не касается КРЖН.

мощный спич. Со Столицей всё ясно в квадрате

Чтобы корова меньше ела, и давала больше молока - её нужно меньше кормить и больше доить :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:12

Столица всегда так делала.
когда строили Севен тоже придерживали продажи под конъюнктуру.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тут з теми акурта підкинули ідею
"нерухомість на іншому березі Києва як закордонна нерухомість"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Serg-ik написав:10000 грн за метр за работу, чистовые и черновые материалы. включая обои, двери. светильники, ламинат, плитку.

Добуя. При желании за 2-3 штуки баксов можно сделать приличный ремонт в двушке.
Ну да, если есть обойки, то уже приличный
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шановні, якщо ви думаєте, що надали знижку орендарю тільки на час карантину, а далі лупанете знову ту саму хотілку, то можете вже починати закочувати свою губу назад! )))
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