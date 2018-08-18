Додано: Сер 08 кві, 2020 19:55

gonzo написав: investorkiev написав: gonzo написав: Так и не понял из видео, на чем строится оптимизм и ожидания роста к концу года

- укрбуд, аркада и прочие заморозки - меньше доверия

Так и не понял из видео, на чем строится оптимизм и ожидания роста к концу года- укрбуд, аркада и прочие заморозки - меньше доверия



Какое доверие к вторичке? Что ей не доверять? Зашел-увидел-купил.



Раньше мог зайти-покрутить носом-уйти в ОП аркады/укрбуда, сейчас не можешь. Остаешься во вторичке. Раньше была кока-кола и пепси. Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине? Какое доверие к вторичке? Что ей не доверять? Зашел-увидел-купил.Раньше мог зайти-покрутить носом-уйти в ОП аркады/укрбуда, сейчас не можешь. Остаешься во вторичке. Раньше была кока-кола и пепси. Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?

причем тут бутылочка кокаколы?

если пепси обанкротилась потому что газировку никто не покупает, то желающих вложиться в акции кокаколы тоже пойдут вниз так как у нее все те же проблемы причем тут бутылочка кокаколы?если пепси обанкротилась потому что газировку никто не покупает, то желающих вложиться в акции кокаколы тоже пойдут вниз так как у нее все те же проблемы

Что значит «никто не покупает газировку»?? В магазинах полно, люди пьют каждый день. Укрбуд что, обанкротился потому что у него не покупали квартиры????Аркада обанкротилась потому что у нее не покупали квартиры?? А как же очереди на улицу, которые с ничи занимали страждущие купить на старте продаж однушку??На Столицу наехали потому что там никто не покупает квартиры??Второе. При чем тут акции кока-колы?? Вы ж не акции КГС покупать будете, а готовый продукт.Вторичка- готовый продукт. Уже не важно кто его построил и что у него с акциями. Квартиры в готовой Патриотике продаются отлично. Квартиры в недостроенной Патриотике - это мертвый висяк.Пейте колу, покупайте квартиры.