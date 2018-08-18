Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonzo написав:Так и не понял из видео, на чем строится оптимизм и ожидания роста к концу года - укрбуд, аркада и прочие заморозки - меньше доверия
Какое доверие к вторичке? Что ей не доверять? Зашел-увидел-купил.
Раньше мог зайти-покрутить носом-уйти в ОП аркады/укрбуда, сейчас не можешь. Остаешься во вторичке. Раньше была кока-кола и пепси. Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?
причем тут бутылочка кокаколы? если пепси обанкротилась потому что газировку никто не покупает, то желающих вложиться в акции кокаколы тоже пойдут вниз так как у нее все те же проблемы
Что значит «никто не покупает газировку»?? В магазинах полно, люди пьют каждый день. Укрбуд что, обанкротился потому что у него не покупали квартиры???? Аркада обанкротилась потому что у нее не покупали квартиры?? А как же очереди на улицу, которые с ничи занимали страждущие купить на старте продаж однушку?? На Столицу наехали потому что там никто не покупает квартиры??
Второе. При чем тут акции кока-колы?? Вы ж не акции КГС покупать будете, а готовый продукт.
Вторичка- готовый продукт. Уже не важно кто его построил и что у него с акциями. Квартиры в готовой Патриотике продаются отлично. Квартиры в недостроенной Патриотике - это мертвый висяк.
P.S. Нашим форумным пессимистам-обвалистам может не зайти
Судя по нику вы представитель Столица групп? Согласны с мнением риелтора предлагаю послушать эксперта с 5:10 https://youtu.be/IYsrGh-mdZo?t=309 говорит следующее: продажи у топ застройщиков упали на 30%. у прочих -на 40-50% люди воспользовались скачком доллара и купили квартиры на 10% дешевле. а дальше-убийственное: застройщики не будут опускать цены , они будут регулировть рынок снижением темпов строительства!!!
отличный ход!!! люди им доверяют в кризис, несут бабло,а здесь такой финт все знают что нужно повышать производительность труда, производить больше продукции в единицу времени. Но это правило не касается КРЖН.
мощный спич. Со Столицей всё ясно в квадрате
Чтобы корова меньше ела, и давала больше молока - её нужно меньше кормить и больше доить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин