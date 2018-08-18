Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonzo написав:Так и не понял из видео, на чем строится оптимизм и ожидания роста к концу года - укрбуд, аркада и прочие заморозки - меньше доверия
Какое доверие к вторичке? Что ей не доверять? Зашел-увидел-купил.
Раньше мог зайти-покрутить носом-уйти в ОП аркады/укрбуда, сейчас не можешь. Остаешься во вторичке. Раньше была кока-кола и пепси. Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?
причем тут бутылочка кокаколы? если пепси обанкротилась потому что газировку никто не покупает, то желающих вложиться в акции кокаколы тоже пойдут вниз так как у нее все те же проблемы
Что значит «никто не покупает газировку»?? В магазинах полно, люди пьют каждый день. Укрбуд что, обанкротился потому что у него не покупали квартиры???? Аркада обанкротилась потому что у нее не покупали квартиры?? А как же очереди на улицу, которые с ничи занимали страждущие купить на старте продаж однушку?? На Столицу наехали потому что там никто не покупает квартиры??
Второе. При чем тут акции кока-колы?? Вы ж не акции КГС покупать будете, а готовый продукт.
Вторичка- готовый продукт. Уже не важно кто его построил и что у него с акциями. Квартиры в готовой Патриотике продаются отлично. Квартиры в недостроенной Патриотике - это мертвый висяк.
P.S. Нашим форумным пессимистам-обвалистам может не зайти
Судя по нику вы представитель Столица групп? Согласны с мнением риелтора предлагаю послушать эксперта с 5:10 https://youtu.be/IYsrGh-mdZo?t=309 говорит следующее: продажи у топ застройщиков упали на 30%. у прочих -на 40-50% люди воспользовались скачком доллара и купили квартиры на 10% дешевле. а дальше-убийственное: застройщики не будут опускать цены , они будут регулировть рынок снижением темпов строительства!!!
отличный ход!!! люди им доверяют в кризис, несут бабло,а здесь такой финт все знают что нужно повышать производительность труда, производить больше продукции в единицу времени. Но это правило не касается КРЖН.
мощный спич. Со Столицей всё ясно в квадрате
Чтобы корова меньше ела, и давала больше молока - её нужно меньше кормить и больше доить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Особливо вбудований інститут сподобався.... 2 роки затримки... Не пройти до будинку, не проїхать...
Цікаво зрозуміти портрет покупця в цьому А52 Лошок-скоробогатько
Не надо гнать на украшения центра Киева,один форумчанин отгрузил 200 кило денег за этот оазис,как обычно купив "пространство для себя,для жизни".
Так что всё норм,и модные МОПы,и билет на рокету,и ремонт доделает когда уже не надо будет собственное авто,т.е. на пенсии,всё по феншую,все звёзды сходятся на этом ЖК у самых требовательных,вы просто не внимательны,не придирайтесь к "невестам".
п.с. курс опять попёр,чувствую пошлют МВФ и полетим за 30,ценам кирдык.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.