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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:16
350$ за работу +материалы без мебели и техники.
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жесть
Всім процвітання!
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сегодня строительные работы исключили из списка карантинных
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