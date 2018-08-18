RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3474347534763477

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 126
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
39
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:16

350$ за работу +материалы без мебели и техники.

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0260867341
Xenon
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 25.02.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Xenon написав:350$ за работу +материалы без мебели и техники.

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0260867341
Жесть
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15196
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1990 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодня строительные работы исключили из списка карантинных
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21111
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3474347534763477
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Унуноктий і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1819, 1820, 1821
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18204 2945979
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 09:44
dir
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 6695
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11777
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.