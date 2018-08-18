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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:16
350$ за работу +материалы без мебели и техники.
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жесть
Всім процвітання!
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сегодня строительные работы исключили из списка карантинных
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Падение ВПП будет от 15% до 50 % по отношению к 2019 году. Думаю по средине. Падение недвиги 20 40 % в долларах.
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:27
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Никогда не хотел покупать в Варшавском, даже при сладкой цене. Край города, богом забытый край. Как оттуда выбираться утром на работу-знаю от коллег. Даже в выходной, без пробок-долго, сам пробовал. Метро чекаєМ? Можно, конечно, многого ждать от Виталика и компании, в том числе китайских метростроителей и окружную вокруг Киева.
И планировочки в Варшавском мне не нравится.В общем , купить Варшавский-это Киев ради Киева
Интервью Хмельницкого читал, подход знаю. Но не надо ровнять Варшавский и НЛ. Разного поля ягоды.
с КАНом давно понятно, там изначально в Файне планировалось строить на протяжении лет. Личный пенсионный фонд господина Никонова.
Качество а-ля КАН-это всего лишь вопрос наличия или отсутствия жлобства, а не каких-то технологий. В Файне вентилируемый фасад до 6 этажа, между квартирами-2 ряда пено- или газо-блоков по 10 см. Это качество?
В общем не я переживая за Столицу, а Вы-за продажи. Вы же закинули обзор, который обвалишкам должен был не понравиться
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:33
Посмотрим. После карантина многие выйдут на работу. Только тогда они поймут что работы то уже и нет. Но время покажет.
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:36
ну так это же Карамель, а не Шоколад
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Работа всегда будет...а вот зарплата за неё-вопрос
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:40
сантехники, электрики, разнорабочие, всегда велкам.....
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