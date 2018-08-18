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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3475347634773478>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 126
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
39
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:16

350$ за работу +материалы без мебели и техники.

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Xenon написав:350$ за работу +материалы без мебели и техники.

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0260867341
Жесть
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодня строительные работы исключили из списка карантинных
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Падение ВПП будет от 15% до 50 % по отношению к 2019 году. Думаю по средине. Падение недвиги 20 40 % в долларах.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:27

  prosecutor написав:Падение ВПП будет от 15% до 50 % по отношению к 2019 году. Думаю по средине. Падение недвиги 20 40 % в долларах.

не будет такого и близко, 12 мая на работу
при самом плохом сценарии мы получим выброс на рынок 10 000 "бабушатников" одновременно
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sg_comp написав:Вы видимо хотели купить квартиру в Варшавском, раз так переживаете за Столицу. Те, кто рискнул в 2016 (я тогда недооценил перспективу района) купили по 500$ за квадрат и уже живут в своих квартирах, что же вы не рискнули? То-то же.
Снижать темпы строительства тема не новая, Хмельницкий в интервью (можно найти на ютубе) говорил, что строят Новопечерские липки медленно под спрос, не снижая цену. То же самое будет делать КАН, если понадобится, конкурентов по качеству у них не много.

Никогда не хотел покупать в Варшавском, даже при сладкой цене. Край города, богом забытый край. Как оттуда выбираться утром на работу-знаю от коллег. Даже в выходной, без пробок-долго, сам пробовал. Метро чекаєМ? Можно, конечно, многого ждать от Виталика и компании, в том числе китайских метростроителей и окружную вокруг Киева.
И планировочки в Варшавском мне не нравится.В общем , купить Варшавский-это Киев ради Киева
Интервью Хмельницкого читал, подход знаю. Но не надо ровнять Варшавский и НЛ. Разного поля ягоды.
с КАНом давно понятно, там изначально в Файне планировалось строить на протяжении лет. Личный пенсионный фонд господина Никонова.
Качество а-ля КАН-это всего лишь вопрос наличия или отсутствия жлобства, а не каких-то технологий. В Файне вентилируемый фасад до 6 этажа, между квартирами-2 ряда пено- или газо-блоков по 10 см. Это качество?
В общем не я переживая за Столицу, а Вы-за продажи. Вы же закинули обзор, который обвалишкам должен был не понравиться
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:33

  Унуноктий написав:
  prosecutor написав:Падение ВПП будет от 15% до 50 % по отношению к 2019 году. Думаю по средине. Падение недвиги 20 40 % в долларах.

не будет такого и близко, 12 мая на работу
при самом плохом сценарии мы получим выброс на рынок 10 000 "бабушатников" одновременно

Посмотрим. После карантина многие выйдут на работу. Только тогда они поймут что работы то уже и нет. Но время покажет.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:36

  Первый написав:
Xenon написав:350$ за работу +материалы без мебели и техники.

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0260867341
Жесть

ну так это же Карамель, а не Шоколад
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  prosecutor написав:Только тогда они поймут что работы то уже и нет. Но время покажет.
Работа всегда будет...а вот зарплата за неё-вопрос
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:40

  prosecutor написав:
  Унуноктий написав:
  prosecutor написав:Падение ВПП будет от 15% до 50 % по отношению к 2019 году. Думаю по средине. Падение недвиги 20 40 % в долларах.

не будет такого и близко, 12 мая на работу
при самом плохом сценарии мы получим выброс на рынок 10 000 "бабушатников" одновременно

Посмотрим. После карантина многие выйдут на работу. Только тогда они поймут что работы то уже и нет. Но время покажет.

сантехники, электрики, разнорабочие, всегда велкам.....
Унуноктий
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