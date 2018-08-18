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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:53
J_P написав: BIGor написав: J_P написав:
Придерживаюсь того же мнения.
Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза.
Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5.
И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет.
Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора"
Каким боком цены на киевские хрущи к экономике США? Инфляция в США, и инфляция в Украине - это два разных индекса.
Если считать в гривнах, - то ни при чём.
Если исчислять киевскую недвигу в $, - однозначно "причём".
Я не вижу пока драйверов падения гривны ниже 30 гр за $
Это вы задним числом рассуждаете, не так давно поговаривали о дефолте, 29 грн за бакс наблюдали. Да, сейчас успокоились, но что будет через месяц (пики разгула вируса), или осенью ...
"недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет"
от 30 за бакс однозначно просядем.
Или предполагаем, что америкосы вливают триллионы, а гривна как самая стабильная пойдет к курсу 8?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Сер 08 кві, 2020 23:00
Унуноктий написав:
сантехники, электрики, разнорабочие, всегда велкам.....
я прям вижу эту экономику, которая базируется на этих товарищах)
но вы не останавливайтесь и повторяйте мантру, что ничего не упадет, все восстановится и осенью ракета и по покупке и по аренде))
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Сер 08 кві, 2020 23:08
jj1981ua написав: Унуноктий написав:
сантехники, электрики, разнорабочие, всегда велкам.....
я прям вижу эту экономику, которая базируется на этих товарищах)
но вы не останавливайтесь и повторяйте мантру, что ничего не упадет, все восстановится и осенью ракета и по покупке и по аренде))
Ни один крупный бизнес пока не завалился.
Мелкий бизнес как закрылся, так и откроется.
Сколько времени нужно чтобы перезапустить кафе? Спортзал? Салон красоты? 2 недели? 1 месяц? Учитывая что там все сохранилось в том-Же состоянии, что и в феврале?
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investorkiev
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Додано: Сер 08 кві, 2020 23:10
Я лично готов после карантина менять однушки на бизнеса по обслуживанию населения.
Одна круша= 3 ресторана или 5 салонов красоты.
Буду создавать мега-сеть по Киеву.
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investorkiev
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Додано: Сер 08 кві, 2020 23:14
Investor_K написав:
Я думаю что до полного окончания пандемии говорить о покупке. недвижимости просто инвестиционно неправильно.
О покупке можно думать только через 2 квартала после окончания фин. кризиса на западе
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йцукен
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Додано: Сер 08 кві, 2020 23:16
И сколько лет отбивать такой ремонт на аренде? Годика три? А потом придёт чмо двухкопеечное и будет вам о своей тяжёлой доле рассказывать и норовить попользоваться плодами труда арендодателя за копейки(желательно бесплатно).
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dir
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