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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3475347634773478

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 126
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
39
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:53

  J_P написав:
  BIGor написав:
  J_P написав:Придерживаюсь того же мнения.
Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза.
Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5.
И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет.
Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора"

Каким боком цены на киевские хрущи к экономике США? Инфляция в США, и инфляция в Украине - это два разных индекса.

Если считать в гривнах, - то ни при чём.
Если исчислять киевскую недвигу в $, - однозначно "причём".
Я не вижу пока драйверов падения гривны ниже 30 гр за $
Это вы задним числом рассуждаете, не так давно поговаривали о дефолте, 29 грн за бакс наблюдали. Да, сейчас успокоились, но что будет через месяц (пики разгула вируса), или осенью ...

"недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет"
от 30 за бакс однозначно просядем.
Или предполагаем, что америкосы вливают триллионы, а гривна как самая стабильная пойдет к курсу 8? :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:00

  Унуноктий написав:сантехники, электрики, разнорабочие, всегда велкам.....

я прям вижу эту экономику, которая базируется на этих товарищах)
но вы не останавливайтесь и повторяйте мантру, что ничего не упадет, все восстановится и осенью ракета и по покупке и по аренде))
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:08

      jj1981ua написав:
      Унуноктий написав:сантехники, электрики, разнорабочие, всегда велкам.....

    я прям вижу эту экономику, которая базируется на этих товарищах)
    но вы не останавливайтесь и повторяйте мантру, что ничего не упадет, все восстановится и осенью ракета и по покупке и по аренде))



    Ни один крупный бизнес пока не завалился.
    Мелкий бизнес как закрылся, так и откроется.
    Сколько времени нужно чтобы перезапустить кафе? Спортзал? Салон красоты? 2 недели? 1 месяц? Учитывая что там все сохранилось в том-Же состоянии, что и в феврале?
    investorkiev
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    Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:10

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Я лично готов после карантина менять однушки на бизнеса по обслуживанию населения.
    Одна круша= 3 ресторана или 5 салонов красоты.
    Буду создавать мега-сеть по Киеву.
    investorkiev
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    Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:14

      Investor_K написав:Я думаю что до полного окончания пандемии говорить о покупке. недвижимости просто инвестиционно неправильно.

    О покупке можно думать только через 2 квартала после окончания фин. кризиса на западе
    йцукен
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    Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:16

      Xenon написав:350$ за работу +материалы без мебели и техники.

    https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0260867341

    И сколько лет отбивать такой ремонт на аренде? Годика три? А потом придёт чмо двухкопеечное и будет вам о своей тяжёлой доле рассказывать и норовить попользоваться плодами труда арендодателя за копейки(желательно бесплатно).
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      #<1 ... 3475347634773478
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